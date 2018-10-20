اعزام بیش از هزار و ۱۰۰ کم بضاعت به اربعین توسط تشکل های مردمی

با فرا رسیدن مراسم اربعین سیل عظیمی از هموطنان کشور در این پیاده روی با شکوه شرکت می کنند. در این میان هر ساله تعدادی از تشکل ها و موسسه های مردم نهاد با ارائه تسهیلات به افراد کم بضاعت، به تشرف بسیاری از افراد کمک می کنند. موسسه خیریه حضرت رقیه (س) و گروه جهادی الکفیل نیز یکی مجموعه هایی است که در سال های اخیر فعالیت های جهادی گوناگونی در مناطق مختلف کشور انجام داده است. این گروه، تا کنون برای اربعین امسال نیز با انجام کمک های مالی تعداد زیادی از افراد به ویژه کسانی که تجربه اولین زیارت کربلا را تجربه می کنند، راهی سرزمین عراق کرده است.

سید امیر عبد الملکی مدیر کار گروه جهادی الکفیل و عضو خیریه حضرت رقیه (س) در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اقدامات این موسسه خیریه و مجمع مبلغین انقلابی گفت: بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقدام به صورت آتش به اختیار، گروهی از افراد بسیجی و انقلابی شروع به فعالیت در این مجموعه برای انجام خدمات مختلف جهادی کردند.

وی با بیان اینکه در این گروه قشر های مختلف مردمی به انجام فعالیت های جهادی مشغول هستند، توضیح داد: طی دوسال اخیر که گروه جهادی الکفیل شروع به فعالیت کرده، تعداد زیادی از دانشجویان، کارمندان، طلاب، روحانیون انقلابی و بسیجیان بدون هیچ گونه بودجه ای از ارگان ها و با هزینه خود خدمات جهادی انجام می دهند.

وی با توضیح درباره ارائه خدمات این گروه جهادی و خیریه حضرت رقیه (س) به زائران اربعین سال جاری نیز اظهار کرد: این دو مجموعه با همت نیروهای جهادی و برخی وعاظ تصمیم به انجام خدمات مالی برای زائرین اربعین امسال به ویژه افرادی که اولین سال تجربه حضور در این مراسم را دارند، گرفته است.

مدیر گروه جهادی الکفیل توضیح داد: طی این طرح تلاش شده تا هزینه های سفر، ویزا و تردد در کشور عراق برای افراد نیازمندی که اولین بار به این سفر مشرف می شوند، تامین شود.

عبدالملکی با بیان اینکه تاکنون هزینه سفر بیش از هزار و ۱۰۰ تامین شده و این افراد با کمک این مجموعه راهی پیاده روی اربعین خواهند شد، خاطرنشان کرد: این مبالغ نیز با ارسال فراخوان به منظور تامین هزینه سفر افراد نیازمند انجام شد و طی آن خیرین و افرادی که به دلیل مشکلات یا بیماری قادر به سفر نبودند، هزینه تشرف این افراد را تامین کردند.

وی با بیان اینکه در برنامه این گروه برای تامین هزینه سفر حدود ۳۱۳ نفر بود، ابراز داشت:اما این طرح مورد استقبال خیرین و افرادی که خود قادر به سفر نبودند قرار گرفت و این دسته از هموطنان نیز با کمک های مالی خود تمهیدات لازم برای سفر بیش از هزار و ۱۰۰ نفر را تامین کردند.

مدیر گروه جهادی الکفیل ابراز امیدواری کرد: امیدواریم این روند ادامه داشته و با تکثیر این فراخوان ها در هیت ها، مساجد، تشکل ها و فضای مجازی قادر به تامین هزینه سفر تعداد بیش تری از هموطنان نیازمند باشیم.

عبدالملکی درباره برنامه این تشکل برای اربعین سال آینده نیز اظهار کرد: پس از پایان یافتن مراسم اربعین امسال، اعضای گروه شروع به برنامه ریزی برای اربعین سال آینده خواهند کرد و امیدواریم با انجام خدمات گوناگون در اربعین ۹۸ موفق به انجام اقدامات بیش تری باشیم.