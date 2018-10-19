کاربران اپل می توانند اطلاعات خود را تغییر دهند یا حذف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، اپل به کاربران خود اجازه می دهد هرگونه اطلاعاتی از آنان جمع آوری شده را دانلود کنند.

روز چهارشنبه اپل یک پورتال حریم شخصی برای کاربران آمریکایی خود ارائه کرد که به آنان اجازه می دهد کپی از اطلاعات خود را درخواست کنند، اشتباهات را تصحیح کنند یا حتی حساب کاربری اپل خود را حذف کنند.

این درحالی است که یک پورتال حریم خصوصی برای کاربران اروپایی در ماه می راه اندازی شد. این بخشی از اقدامات اپل درجهت عمل به قانون حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا(GDPR) است. این قانون شرکت ها را ملزم می کند تا ابزارهایی برای حفاظت از کاربران و اطلاعاتشان فراهم کنند.

به هرحال علاوه بر کاربران آمریکایی، کاربران کانادایی، استرالیایی و نیوزلندی نیز می توانند از این پورتال استفاده کنند. کاربران می توانند اطلاعات جمع آوری شده را مشاهده و بررسی کنند. این اطلاعات شامل مواردی مانند تصاویر، اطلاعات آی کلود، اطلاعات تقویم، اسناد، خرید از اپ استور، تاریخچه تعمیر دستگاه و اطلاعات دیگر است.