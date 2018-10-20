مدافعان باز هم جور مهاجمان را کشیدند/ حضور آرام در جمع مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران روز گذشته توانست به دومین پیروزی پی در پی خود در لیگ و با احتساب پیروزی برابر نفت مسجد سلیمان در جام حذفی، به سومین پیروزی متوالی اش آن هم در سه بازی خارج از خانه دست یابد.

گرچه پیروزی آبی پوشان برابر سایپا پیامدهای خوبی برای این تیم داشت و باعث شد شاگردان شفر رفته رفته در صف مدعیان آفتابی شوند، اما این پیروزی پیام هایی را هم برای سرمربی آبی پوشان داشت. از جمله ناکامی مهاجمان این تیم در باز کردن دروازه حریفان.

استقلالی ها در حالی هفته نهم توانستند سایپا را مغلوب کرده تا با ۱۴ امتیاز به رده پنجم جدول برسند که زننده هر دو گل این تیم مدافعان بودند. محمد دانشگر و وریا غفوری زننده دو گل استقلال بودند و مهاجمان این تیم مثل اغلب بازیهای این فصل در گلزنی ناکام ماندند.

آبی پوشان در این فصل کلا ۹ بار گلزنی کرده‌اند و در حالی که وریا غفوری مدافع کناری آنها با ۳ گل بهترین گلزن این تیم است، مهدی قائدی، الهیار صیاد منش، فرشید اسماعیلی، مرتضی تبریزی و محمد دانشگر دیگر بازیکنان این تیم هستند که هر کدام یک گل زده‌اند. یک گل این تیم هم در بازی مقابل تراکتورسازی توسط مدافع حریف به ثمر رسیده است.

روح الله باقری، جابر انصاری و الحاجی گرو مهاجمانی هستند که در این فصل هنوز موفق به گلزنی نشده‌اند. این در حالی است که مرتضی تبریزی، مهدی قائدی و الهیار صیادمنش نیز هر کدام یکبار در این فصل برای آبی پوشان گلزنی کرده‌اند.

تیم فوتبال استقلال تهران در هفته نهم رقابتهای لیگ برتر میهمان سایپا بود و توانست در ورزشگاه تختی میزبانش را در حالی با نتیجه دو بر یک مغلوب کند که ابتدا با یک گل از این تیم عقب افتاده بود.