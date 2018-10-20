۲ شکارچی متخلف در استان قزوین دستگیر شدند

غلامرضا جهان تیغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی گزارش مردمی مبنی بر شکار غیر مجاز یک رأس بز وحشی توسط یک شکارچی متخلف در ارتفاعات و زیستگاههای کوهستانی شهرستان البرز، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به همراه پرسنل یگان حفاظت اداره کل وارد عمل شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: متهم پس از شکار بز وحشی لاشه آن را به یک منزل مسکونی انتقال داده بود که مأموران پس از أخذ حکم دستگاه قضایی وارد منزل مسکونی شدند و در بازرسی از منزل مقداری گوشت بز وحشی کشف و ضبط کردند.

جهان تیغ در ادامه تصریح کرد: طی یک عملیات دیگر مأموران یگان حفاظت شهرستان آوج یک متخلف را که شب هنگام با یک دستگاه خودرو اقدام به انتقال گوشت گراز از آوج به کرج داشت دستگیر کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین تشریح کرد: با هوشیاری مأموران یگان خودروی فرد مذکور متوقف و مقداری گوشت گراز از داخل خودرو کشف و ضبط شد.

وی یادآور شد: در حال حاضر پرونده متهمان جهت پیگرد قانونی و صدور حکم تحویل مراجع قضایی شده است.

جهان تیغ در پایان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست استان به ‌صورت شبانه‌روزی مشغول گشت و کنترل در مناطق مختلف استان هستند تا در صورت مشاهده تخلف مطابق قانون با متخلفان برخورد لازم را انجام دهند و قطعا از هیچ تخلفی چشم‌پوشی نخواهد شد.