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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

امیر حاتمی در بازدید از صنایع دفاعی مشهد:

دستاوردهای بزرگ صنایع دریایی نیروهای مسلح در آینده معرفی می‌شود

دستاوردهای بزرگ صنایع دریایی نیروهای مسلح در آینده معرفی می‌شود

وزیر دفاع گفت: در حوزه دریایی توانسته ایم، گام های مهم و اساسی را در تجهیز نیروی دریایی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی برداریم که در آینده شاهد معرفی دستاوردهای بزرگی در این حوزه خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سفر دو روزه به مشهد مقدس با حضور در صنایع دفاعی مستقر در مشهد مقدس در جریان روند تولیدات، تعاملات با نیروهای مسلح، انجام پروژه ها و قراردادها قرار گرفت.

وی در این بازدید با تأکید بر نوآوری و برون رفت از بن‌بست های تکنولوژی، از متخصصین صنعت دفاعی خواست با ابتکار و خلاقیت و تکیه بر دانش بومی با رویکرد انقلابی و جهادی، در کمترین زمان ممکن پاسخگوی نیاز نیروهای مسلح باشند.

امیر حاتمی صنعت دفاعی مستقر در مشهد مقدس را بسیار عالی و پرظرفیت ارزیابی کرد و گفت: با وجود نیروهای متخصص، متعهد و با انگیزه در صنایع دریایی، هوافضا، رزم زمینی در مشهد مقدس توانسته ایم خدمات تکنولوژیکی بسیار ارزنده ای را به نیروهای مسلح ارائه کنیم و امروز با عنایات خاصه حضرت ثامن الحجج (ع)، مشهد به عنوان یکی از قطب های صنعت دفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وزیر دفاع افزود: در حوزه دریایی توانسته ایم، گام های مهم و اساسی را در تجهیز نیروی دریایی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی برداریم که در آینده شاهد معرفی دستاوردهای بزرگی در این حوزه خواهیم بود.

وی پیشرفت های حوزه هوافضا، صنایع دفاع و هوایی را برجسته دانست و گفت: علی رغم تحریم های ظالمانه، متخصصان و دانشمندان وزارت دفاع توانسته اند با شکستن سدهای پیش رو، مرزهای علم و دانش و فناوری را بر مدار ایمان و عمل خالصانه پشت سر گذاشته و به دستاوردهای ارزشمندی همچون جت جنگنده «کوثر» دست یابند.

کد مطلب 4435254
هادی رضایی

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