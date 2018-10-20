به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سفر دو روزه به مشهد مقدس با حضور در صنایع دفاعی مستقر در مشهد مقدس در جریان روند تولیدات، تعاملات با نیروهای مسلح، انجام پروژه ها و قراردادها قرار گرفت.

وی در این بازدید با تأکید بر نوآوری و برون رفت از بن‌بست های تکنولوژی، از متخصصین صنعت دفاعی خواست با ابتکار و خلاقیت و تکیه بر دانش بومی با رویکرد انقلابی و جهادی، در کمترین زمان ممکن پاسخگوی نیاز نیروهای مسلح باشند.

امیر حاتمی صنعت دفاعی مستقر در مشهد مقدس را بسیار عالی و پرظرفیت ارزیابی کرد و گفت: با وجود نیروهای متخصص، متعهد و با انگیزه در صنایع دریایی، هوافضا، رزم زمینی در مشهد مقدس توانسته ایم خدمات تکنولوژیکی بسیار ارزنده ای را به نیروهای مسلح ارائه کنیم و امروز با عنایات خاصه حضرت ثامن الحجج (ع)، مشهد به عنوان یکی از قطب های صنعت دفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وزیر دفاع افزود: در حوزه دریایی توانسته ایم، گام های مهم و اساسی را در تجهیز نیروی دریایی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی برداریم که در آینده شاهد معرفی دستاوردهای بزرگی در این حوزه خواهیم بود.

وی پیشرفت های حوزه هوافضا، صنایع دفاع و هوایی را برجسته دانست و گفت: علی رغم تحریم های ظالمانه، متخصصان و دانشمندان وزارت دفاع توانسته اند با شکستن سدهای پیش رو، مرزهای علم و دانش و فناوری را بر مدار ایمان و عمل خالصانه پشت سر گذاشته و به دستاوردهای ارزشمندی همچون جت جنگنده «کوثر» دست یابند.