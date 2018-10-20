گردش در «پایتخت دود»

به گزارش خبرنگار مهر، تهران یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیاست؛ شهری که جمعیت ساکن و در حال تردد آن بیش از ظرفیتش است و همین مساله در کنار آلاینده های دیگر از جمله کارخانه های قدیمی، عاملی برای افزایش هر چه بیشتری آلودگی هوای پایتخت ایران شده است.

در ماه‌های سرد سال وضعیت هوای تهران بدتر می شود و همیشه هاله‌ای از دود را می توان در سطح شهر مشاهده کرد و همین موضوع در مستند «پایتخت دود» به آن پرداخته شده است.

معضل آلودگی هوای تهران و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی و دولتی برای کاهش آلودگی هوا در این مستند به تصویر کشیده شده و در این زمینه با برخی کارشناسان و صاحب نظران گفتگو شده است.

سازمان هنری رسانه ای اوج تهیه کننده مستند «پایتخت دود» به کارگردانی حمید مهاجرانی است که برای پخش از شبکه افق در روز شنبه ۲۸ مهر ساعت ۲۰:۳۰ در نظر گرفته شده و تکرار آن هم ساعت های ۲:۰۰ و ۵:۳۰ روز بعد روی آنتن می‌رود.