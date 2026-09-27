به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی شامگاه شنبه در دومین نشست ستاد استانی هماهنگی و مدیریت تالاب‌ها با اشاره به وضعیت تالاب‌های گلستان اظهار کرد: این زیست‌بوم‌ها از سرمایه‌های طبیعی مهم استان هستند، اما ادامه روند تخریب آنها می‌تواند این منابع ارزشمند را با خطر جدی مواجه کند.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از تالاب‌ها محدود به فعالیت یک دستگاه نیست، افزود: دستگاه‌های مسئول باید هر کدام متناسب با وظایف خود در برنامه‌های حفاظت و احیای تالاب‌ها مشارکت کنند و اقدامات لازم را با جدیت پیش ببرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان، نقش دانش و پژوهش را در مدیریت این منابع طبیعی مهم دانست و گفت: تصمیم‌گیری درباره مسائل زیست‌محیطی باید با استفاده از توان دانشگاه‌ها و مراکز علمی انجام شود.

مهیائی همچنین بر بهره‌گیری از تجربه‌های موفق سایر کشورها در زمینه حفاظت از محیط‌زیست تأکید کرد و افزود: استفاده همزمان از ظرفیت کارشناسی داخل و تجربیات موفق بین‌المللی می‌تواند به ارتقای کیفیت برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها کمک کند.

در ادامه جلسه، مسئولان دستگاه‌های اجرایی آخرین وضعیت برنامه‌های مرتبط با تالاب‌های استان از جمله وضعیت تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آلماگل و آجی‌گل و اقدامات پیش‌بینی‌شده در برنامه مدیریت زیست‌بومی این تالاب‌ها را بررسی کردند.

وضعیت پسروی آب دریای خزر و شرایط خلیج گرگان نیز از دیگر محورهای بررسی‌شده در این نشست بود و درباره میزان رسوب‌گذاری، تراز آب و وضعیت کانال آشوراده گزارش‌هایی ارائه شد.