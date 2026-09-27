به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه هیئت اجرایی، هر یک از چهار عضو تیم، محمدمهدی حیدری، صارم جعفری، بصیر مومنی و سیدمحمد غفاری، به دلیل کسب مدال برنز، ۴۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت میکنند و مجموع سهم ورزشکاران به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان میرسد.
همچنین ۸۰۰ میلیون تومان، معادل نیمی از پاداش ورزشکاران، سهم کادر فنی است که فدراسیون بسکتبال با صلاحدید خود آن را میان اعضای کادر فنی توزیع خواهد کرد.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون پاداش مدال برنز تیم بسکتبال سه نفره
کمیته ملی المپیک مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بابت پاداش مدالآوران بسکتبال سهنفره مردان در بازیهای آسیایی به حساب فدراسیون بسکتبال واریز کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه هیئت اجرایی، هر یک از چهار عضو تیم، محمدمهدی حیدری، صارم جعفری، بصیر مومنی و سیدمحمد غفاری، به دلیل کسب مدال برنز، ۴۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت میکنند و مجموع سهم ورزشکاران به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان میرسد.
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