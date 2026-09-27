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۵ مهر ۱۴۰۵، ۷:۰۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

برد زنان تنیس ایران در دور نخست انفرادی

برد زنان تنیس ایران در دور نخست انفرادی

مشکات‌الزهرا صفی و ماندگار فرزامی با برتری مقابل حریفان خود در دور نخست انفرادی زنان بازی‌های آسیایی، به مرحله بعد راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های تنیس بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا، امروز دو تنیسور ایران در بخش انفرادی زنان به میدان رفتند و هر دو با پیروزی کار خود را به پایان رساندند.

ماندگار فرزامی در دور نخست برابر سویل یولداشوا از ازبکستان به میدان رفت. فرزامی ست نخست را در رقابتی نزدیک با نتیجه ۷ بر ۵ به سود خود به پایان رساند و در ست دوم نیز ۶ بر ۳ پیروز شد تا در دو ست متوالی به برتری برسد و راهی دور بعد شود.

مشکات‌الزهرا صفی نیز در دور نخست مقابل شخزودا آسیمووا از تاجیکستان قرار گرفت و مسابقه‌ای یک‌طرفه را به نمایش گذاشت. صفی ست نخست را بدون واگذاری گیم با نتیجه ۶ بر صفر به سود خود تمام کرد و در ست دوم نیز ۶ بر یک پیروز شد.
صفی در مجموع دو ست تنها یک گیم به حریف تاجیکستانی واگذار کرد.

به این ترتیب، تنیس زنان ایران در یک روز صاحب دو پیروزی در بخش انفرادی بازی‌های آسیایی شد؛ فرزامی نخستین برد را به نام خود ثبت کرد و صفی نیز دقایقی بعد دومین پیروزی را رقم زد.

کد مطلب 6959695

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