طهماسبی: پزشکیان در سازمان ملل از ایران مقتدرانه دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی شامگاه شنبه در نشست شهرداران استان گلستان، با حضور فرمانده سپاه نینوا و جمعی از مسئولان، یکی از مهمترین مسائل مورد نیاز کشور در شرایط کنونی را حفظ همبستگی و توجه به منافع ملی عنوان کرد.
وی با اشاره به سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: رئیسجمهور در این تریبون بینالمللی توانست مواضع جمهوری اسلامی ایران را مطرح کند و تصویری از شرایط کشور و دیدگاههای ایران را در برابر افکار عمومی جهان ارائه دهد.
استاندار گلستان بر ضرورت پرهیز از اختلاف و تقویت همگرایی تأکید کرد و افزود: در شرایطی که کشور با مسائل و فشارهای مختلف رو جمعبهرو است، حفظ انسجام و قرار گرفتن منافع ملی در اولویت، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
طهماسبی در ادامه به برگزاری کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید گلستان پرداخت و گفت: دستگاههای اجرایی استان باید برای برگزاری این رویداد پای کار باشند و هر مجموعه متناسب با وظایف و ظرفیت خود در گرامیداشت یاد شهدا مشارکت کند.
وی با بیان اینکه برگزاری کنگره شهدا یک برنامه صرفاً مناسبتی نیست، ادامه داد: این رویداد میتواند زمینهای برای بازخوانی فرهنگ ایثار و فداکاری و انتقال پیام شهدا به نسلهای آینده باشد.
استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، شهرداران را یکی از حلقههای مستقیم ارتباط مدیریت با مردم دانست و خواستار توجه بیشتر به نحوه ارائه خدمات و تکریم شهروندان شد.
وی همچنین بر ضرورت فعالتر شدن شهرداریها در حوزه اقتصادی تأکید کرد و گفت: شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری و فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران میتواند به ایجاد فعالیتهای جدید اقتصادی در شهرها کمک کند.
طهماسبی افزود: ورود سرمایههای جدید به شهرها علاوه بر ایجاد فرصتهای اقتصادی، میتواند منابع لازم برای توسعه شهری و بهبود خدمات به شهروندان را افزایش دهد.
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