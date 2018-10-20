زنان بیشتر دچار پوکی استخوان می شوند/شایع ترین شکستگی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین استوار، با اشاره به به روز جهانی پوکی استخوان، اظهار داشت: ۵۰ درصد از افرادی که دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان می شوند، برای راه رفتن نیاز به کمک خواهند داشت و متاسفانه ۲۰ درصد از این افراد، ظرف یک سال ممکن است جان خود را از دست بدهند، بنابراین در صورتی که به پوکی استخوان توجه نکنیم با چنین پیامدهای جدی روبرو خواهیم بود.

وی تصریح کرد: پوکی استخوان، بیماری است که با افزایش سن، در افراد دیده می شود و در نتیجه آن، تراکم استخوانی کاهش پیدا کرده و استخوان در سنین بالا، مستعد شکستگی می شود، اما پوکی استخوان، هیچ علائمی ندارد و از این رو به آن، بیماری خاموش نیز گفته می شود. بنابراین لازم است که قبل از وقوع شکستگی استخوان، بتوانیم پوکی استخوان را تشخیص داده و با درمان آن، از پیامدهای شکستگی استخوان ناشی از پوکی پیشگیری کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به رایج بودن پوکی استخوان در سنین بالا، خاطرنشان کرد: این بیماری به ویژه در سنین بعد از یائسگی در زنان، جدی و مهم است، اما زمینه های آن ممکن است در سنین پایین تر فراهم شود.

استوار از فعالیت بدنی ناکافی، تغذیه نامناسب به ویژه مصرف ناکافی مواد غذایی حاوی کلسیم، ویتامین دی و پروتئین، مصرف سیگار و الکل به عنوان برخی عوامل خطر پوکی و شکستگی ناشی از پوکی استخوان یاد کرد و گفت: پوکی استخوان با تغییر سبک زندگی و کاهش عوامل خطر، قابل پیشگیری و هم با درمان و دارو قابل درمان است و خوشبختانه دارو و درمان های موثری برای پوکی استخوان وجود دارد.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت درخصوص وضعیت شیوع پوکی استخوان، اظهار داشت: مطالعات زیادی در مورد شیوع پوکی استخوان در جهان و کشور انجام شده، اما آمارها براساس سنین، جوامع و مناطق مختلف و حتی از نظر استخوان نیز متفاوت است.

وی تاکید کرد: بیشترین شیوع پوکی استخوان در مهره ها و ستون فقرات است و در برخی از گروه های سنی بالا حتی تا ۸۰ درصد پوکی استخوان و کمبود توده استخوانی نیز گزارش شده است، اما پوکی استخوان در ستون فقرات و زنان بعد از سنین یائسگی، حدود ۴۰ درصد شیوع دارد و در مواردی مانند گردن و استخوان ران نیز ۱۰ درصد شیوع، گزارش است.

استوار اضافه کرد: براساس مطالعه موردی در کشور، شیوع پوکی استخوان در سنین بزرگسالی، ۱۷ درصد گزارش شده است.

رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: اگر برای فرد بیشتر از ۵۰ سال، یک بار شکستگی استخوان رخ دهد، حتما باید پیگیری شود که آیا این شکستگی به ویژه وقتی شکستگی با ضربه کم اتفاق بیفتد، ناشی از پوکی استخوان بوده است یا خیر.

وی تصریح کرد: ۵۰ درصد از موارد شکستگی استخوان در سنین بالا به دنبال شکستگی اول رخ می دهد و شکستگی اول می تواند علامتی برای شکستگی های بعدی که ممکن است در استخوان لگن اتفاق بیفتد، باشد و نباید فراموش کرد که ۲۰ درصد از شکستگی های لگن هم ممکن است منجر به مرگ و میر شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت درخصوص داروهای موجود برای درمان پوکی استخوان، گفت: خوشبختانه برای درمان پوکی استخوان، داروهای موثری در کشور وجود دارد، اما به هر فرد بیشتر از ۵۰ سال توصیه می کنیم که استخوان های خود را از نظر پوکی استخوان، بررسی و در صورت وجود پوکی استخوان با نظر پزشک، اقدام به درمان این بیماری کند. البته اشکالی که در روند درمانی این بیماری وجود دارد، طولانی مدت بودن درمان است و چون علامتی از بهبودی و یا بیماری ظاهر نمی شود، ممکن است فرد بعد از مدتی صرف این داروها را قطع کند و درمان کامل نشود.