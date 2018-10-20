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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۰:۵۶

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان:

تیم خدمات شهری شهرداری گرگان به کربلا اعزام شد

تیم خدمات شهری شهرداری گرگان به کربلا اعزام شد

گرگان- معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از اعزام تیم خدمات شهرداری گرگان به کربلا برای خدمت رسانی به زائران اربعین خبر داد.

موسی الرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به سنت هر ساله شهرداری گرگان تیمی متشکل از عوامل نظافتی و پاکبان و آتش نشانی را برای خدمات دهی به زائران اربعین اعزام کرد.

وی با بیان این که روز جمعه (۲۷ مهر) این تیم به کربلا اعزام شد، افزود: این افراد در موکب علی بن موسی الرضا (ع) خدمات دهی می کند و از ۲۴ نیروی خدماتی و پاکبان و دو آتش نشان و دو سرپرست تشکیل شده است.

صفری ادامه داد: برای سال سوم است که تیمی از شهرداری اعزام می شود و در این موکب به زائران خدمات می دهد.

وی گفت: موکب در شهرک حی العباس در کربلا مستقر است و این افراد نظافت کل شهرک و موکب، جمع آوری زباله و همکاری با نیروی خدماتی که در موکب مشغول هستند از تخلیه بار و کارهایی مانند این دست را انجام می دهند.

صفری خاطرنشان کرد: این افراد تا بعد از اربعین در کربلا مستقر هستند.

کد مطلب 4436175

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