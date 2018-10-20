تیم خدمات شهری شهرداری گرگان به کربلا اعزام شد

موسی الرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به سنت هر ساله شهرداری گرگان تیمی متشکل از عوامل نظافتی و پاکبان و آتش نشانی را برای خدمات دهی به زائران اربعین اعزام کرد.

وی با بیان این که روز جمعه (۲۷ مهر) این تیم به کربلا اعزام شد، افزود: این افراد در موکب علی بن موسی الرضا (ع) خدمات دهی می کند و از ۲۴ نیروی خدماتی و پاکبان و دو آتش نشان و دو سرپرست تشکیل شده است.

صفری ادامه داد: برای سال سوم است که تیمی از شهرداری اعزام می شود و در این موکب به زائران خدمات می دهد.

وی گفت: موکب در شهرک حی العباس در کربلا مستقر است و این افراد نظافت کل شهرک و موکب، جمع آوری زباله و همکاری با نیروی خدماتی که در موکب مشغول هستند از تخلیه بار و کارهایی مانند این دست را انجام می دهند.

صفری خاطرنشان کرد: این افراد تا بعد از اربعین در کربلا مستقر هستند.