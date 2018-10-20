۵۱ درصد اهالی شهرستان دیر تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج هلالی رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان دیر در دیدار با امام جمعه دیر با بیان اینکه تمام خدمات پیشگیری، درمان و توانبخشی در سه سطح خدمات پایه سلامت، تخصصی و فوق تخصصی به بیمه شدگان ارائه می شود، اظهار داشت: اکنون ۳۱ هزار و ۳۹۲ نفر در شهرستان دیر زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند که ۸ درصد جمعیت بیمه شده استان بوشهر را شامل می شود.

وی اضافه کرد: صندوق بیمه روستائیان و عشایر با ۲۷ هزار و ۳۴۵ نفر بیمه شده ۸۷ درصد از کل جمعیت بیمه شده شهرستان دیر را در برگرفته است.

رئیس اداره بیمه سلامت دیر گفت: طبق آمارها تا پایان شهریورماه سال جاری ۵۱ درصد از کل جمعیت شهرستان دیر زیر پوشش اداره بیمه سلامت قرار دارند.

این مسئول عنوان کرد: سال گذشته در بحث هزینه های درمان سطح یک بیش از ۵۲ میلیارد ریال پرداخت شد که از این مقدار ۲۴ میلیارد ریال مربوط به صندوق روستایی و ۲۸ میلیارد ریال نیز از محل یک درصد ارزش افزوده در اعتبارات متمرکز بوده است.

هلالی با بیان اینکه پنج مرکز بهداشتی درمانی در سطح شهرستان مجری طرح پزشک خانواده هستند، افزود: یک بیمارستان، چهار پزشک عمومی، یک دندان پزشک، پنج داروخانه و یک فیزیوتراپی از مراکز و موسسات تشخیصی درمانی طرف قرار داد بیمه سلامت در شهرستان دیر هستند.

وی با اشاره به ارائه خدمات صدور دفترچه بیمه سلامت در دو دفتر پیشخوان در دیر و بردخون، یادآور شد: در شش ماهه نخست سال جاری پنج هزار و ۶۸۰ مورد عملیات چاپ دفترچه در دفاتر پیشخوان انجام گرفته است.

امام جمعه دیر با تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در بحث بیمه سلامت در شهرستان دیر گفت: در اسلام به مسئله عدالت اجتماعی و کم کردن شکاف های اجتماعی تأکید شده است.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در فراگیر شدن خدمات نظام و مسئولان به همه اقشار جامعه گام های بلندی بویژه در بحث بیمه برداشته شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به تعداد مراجعین به اداره بیمه سلامت نیاز به یک مکان مناسب و نیروی بیشتری احساس می شود.