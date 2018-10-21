به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر رده سنی جوانان باشگاه‌های کشور امروز یکشنبه برگزار می‌شود و نماینده فوتبال قم در جدال برای رهایی از قعر جدول با همسایه خود در انتهای جدول دیدار می‌کند.

تیم‌های فوتبال صبای قم و ملوان بندر انزلی یکی از بازی‌های هفته ششم را از ساعت ۱۵ امروز یکشنبه در بندر انزلی برگزار می‌کنند و این مسابقه، جدال تیم‌هایی است که سال گذشته از دسته اول به لیگ برتر صعود کرده‌اند.

به عبارت دیگر تیم‌های راه یافته به لیگ و تازه‌های واردهای لیگ برتری، هیچ یک وضعیت خوبی در جدول لیگ برتر جوانان ندارند و فصل را با نتایج ضعیف آغاز کرده‌اند و اکنون، این تقابل، فرصتی برای هر یک از دو تیم است که از انتهای جدول جدا شوند.

تیم جوانان صبای قم هفته گذشته در قم میزبان تیم فولاد خوزستان بود که در عین شایستگی با گلی دیرهنگام ۲ بر یک برابر فولاد مغلوب شد و از ۶ بازی خود در فصل جدید لیگ جوانان فقط یک پیروزی به دست آورده است.

تنها برد تیم جوانان صبا در هفته دوم در بازی خانگی برابر تیم شاهین شهرداری بوشهر به دست آمد اما صبا در سایر بازی‌ها به استثنای مسابقه در گرگان برابر ستارگان این شهر، بازنده بوده است. صبا پس از بازی امروز در انزلی، ۵ بازی دیگر تا پایان نیم فصل در پیش خواهد داشت.