به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو تهران، همزمان با نزدیک شدن به اربعین سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، برنامه «کتاب شب» رادیو تهران تدارک ویژه ای برای بازخوانی آثار داستانی مرتبط با این ایام دیده است.

به گفته محمدباقر رضایی سردبیر برنامه، ۶ داستان و روایت از نویسندگان ایرانی در موضوع مقاومت و شهادت برای ایام مورد نظر، انتخاب و تنظیم رادیویی شده است که راوی همه آنها زن است و با صدای ساحل کریمی بازخوانی شده اند.

نام این آثار، نویسندگانشان و زمان پخششان به زودی اعلام خواهد شد.

سردبیر برنامه به ۲ اثر از زنده یاد قیصر امین پور اشاره کرد که ۲ شب از ۶ شب هفته مورد نظر را به خود اختصاص خواهند داد؛ یکی از آنها داستان کوتاهی درباره ماجراهای عاشورا است که قیصر در زمان جوانی اش نوشته است و دیگری متنی توصیفی با حس و حال داستانی درباره پیام آور عاشورا حضرت زینب (س) است.

ضبط این آثار با تهیه کنندگی رضا قربانی و صدابرداری محسن فراهانی به پایان رسیده است و در حال طی کردن مراحل فنی هستند تا برای پخش آماده شوند.