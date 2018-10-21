فواید بکارگیری نیروهای بومی وماندگار درآینده متوجه استان خواهدبود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی شنبه شب در جمع مردم روستای قلاتو با اشاره به اهمیت وحدت پیروان مذاهب و دیدگاه های سیاسی مختلف و نقش همدلی در توسعه اجتماعی و مدنی، اظهار داشت: با تدبیر تمامی اهالی استان و مسئولان شاهد، همدلی و وحدت خوبی در هرمزگان هستیم که به عنوان مهمترین و ارزشمندترین سرمایه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه مهمان پذیری و تعامل با مهاجران از طرف هرمزگانی ها، همواره زبانزد خاص و عام بوده است، افزود: مبحث رعایت عدالت و حقوق ساکنان و نیروهای بومی و ماندگار استان، همواره مورد تاکید ما و مردم استان بوده است.

نماینده شهرستان های بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی اضافه کرد: در مجلس قوانینی به تصویب رسانیده ایم که به موجب آنها صنایع و سایر بخش های فعال اقتصادی بزرگ در استان موظف می شوند که ۵۰ درصد از نیروهای مورد نیاز خود را از نیروهای ماندگار و بومی استان جذب کنند.

هاشمی تختی از این قانون به عنوان یک قانون زیربنایی برای آینده استان یاد کرد و افزود: برخی از قوانین تا فواید آن متوجه مردم و بطن جامعه شود چندسالی به طول می انجامد.

وی بر حفظ وحدت در بین اهالی روستاهای استان تاکید و افزود: این شایسته نیست که بعضا شنیده می شود در بین برخی از اهالی روستاها شکاف و اختلاف وجود دارد چرا که تداوم این گونه مسائل سبب صرف انرژی در راه های نادرست می شود در حالی که برای توسعه نیاز به وحدت و همدلی وتعامل و گذشت داریم.

در این دیدار نمایندگان مردم روستا پیرامون مشکلاتی از جمله لزوم تکمیل طرح هادی و رایزنی با بنیاد مسکن گفت و گو و رایزنی کردند.

هاشمی تختی در این دیدار از مسئولان بخش و دهیار روستای قلاتو و سایر روستاهای بخش مربوطه خواست با برگزاری یک نشست مشترک با دفتر نمایندگی، مشکلات را بیان و تا حصول نتیجه پیگیری لازم را انجام دهند.

اسماعیلی بخشدار مرکزی، رازمند رئیس بنیاد مسکن و مرادی رئیس بخش شورای مرکزی بندرعباس، مسئولانی از اداره کل ورزش و جوانان، شرکت آبفا، و میردادی معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان نیز در این سفر هاشمی تختی را همراهی کرده و از نزدیک در جریان مشکلات مربوطه قرار گرفتند و دستورات لازم صادر شد.