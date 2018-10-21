  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۹:۵۹

با صدور بیانیه ای؛

موگرینی خواستار انجام تحقیقات کامل درباره خاشقجی شد

موگرینی خواستار انجام تحقیقات کامل درباره خاشقجی شد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای به اقدام عربستان سعودی در اقرار به قتل «جمال خاشقجی» واکنش نشان داده و خواستار انجام تحقیقات کامل، قابل اعتماد و شفاف در این رابطه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اتحادیه اروپا، «فدریکا موگرینی» پس از مشورت با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضمن مشکل‌ساز توصیف کردن شرایط پیرامون به قتل رسیدن «جمال خاشقجی» خواستار تحقیقات معتبر، کامل و شفاف درباره این موضوع شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: شرایط ایجاد شده پیرامون مرگ خاشقجی عمیقا دردسرساز هستند و این موضوع به خصوص نقض شوک‌برانگیز کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در خصوص روابط دیپلماتیک به شمار می‌رود.

موگرینی گفت: بنابراین اتحادیه اروپا مانند شرکای خود بر ضرورت انجام تحقیقات کامل، معتبر و شفاف برای آشکار شدن وضعیت پیرامون قتل خاشقجی و نیز اطمینان حاصل کردن از پاسخگویی عوامل آن تاکید می‌کند.

عربستان دیروز شنبه پس از دو هفته اعلام کرد که جمال خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول بر اثر درگیری فیزیکی کشته شده است. طبق اطلاعیه حکومت عربستان سعودی، ۱۸ نفر در این رابطه بازداشت شده و شماری از مقامات امنیتی عربستان از سمت‌های خود برکنار شده‌اند.

کد مطلب 4436371
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها