موگرینی خواستار انجام تحقیقات کامل درباره خاشقجی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اتحادیه اروپا، «فدریکا موگرینی» پس از مشورت با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضمن مشکل‌ساز توصیف کردن شرایط پیرامون به قتل رسیدن «جمال خاشقجی» خواستار تحقیقات معتبر، کامل و شفاف درباره این موضوع شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: شرایط ایجاد شده پیرامون مرگ خاشقجی عمیقا دردسرساز هستند و این موضوع به خصوص نقض شوک‌برانگیز کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در خصوص روابط دیپلماتیک به شمار می‌رود.

موگرینی گفت: بنابراین اتحادیه اروپا مانند شرکای خود بر ضرورت انجام تحقیقات کامل، معتبر و شفاف برای آشکار شدن وضعیت پیرامون قتل خاشقجی و نیز اطمینان حاصل کردن از پاسخگویی عوامل آن تاکید می‌کند.

عربستان دیروز شنبه پس از دو هفته اعلام کرد که جمال خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول بر اثر درگیری فیزیکی کشته شده است. طبق اطلاعیه حکومت عربستان سعودی، ۱۸ نفر در این رابطه بازداشت شده و شماری از مقامات امنیتی عربستان از سمت‌های خود برکنار شده‌اند.