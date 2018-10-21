سوال از وزیر علوم درباره استخدام مدرسین دانشگاه فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدمهدی زاهدی، علت سوال خود از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را وضعیت نامشخص استخدامی مربیان قراردادی و مدرسین حقالتدریس دانشگاه فنی و حرفهای با وجود تصویب قانون درخصوص تعیینتکلیف آنها عنوان کرد و گفت: دانشگاه فنی و حرفهای از جنبههای مختلف مدیریتی دچار اشکالات اساسی است و با روند در پیش گرفته شده نگرانی جدی درخصوص آینده این دانشگاه وجود دارد.
وی افزود: دانشگاه جای کار تبلیغاتی و سیاسی نیست اما متاسفانه مدیران به جای حل مشکلات به دنبال فعالیتهای سیاسی هستند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طبق مصوبه قانونی در برنامه ششم توسعه کشور وضعیت استخدامی مدرسین حقالتدریس که از آموزش و پرورش به دانشگاه و فنی و حرفهای آمده و یک سری از مربیان قراردادی این دانشگاه از سالهای دور، باید طی دو سال ابتدایی تصویب قانون برنامه ششم تعیینتکلیف شوند، گفت: اما اکنون با گذشت نزدیک به یک سال و ۸ ماه از ابلاغ این قانون هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با یادآوری اینکه در قانون بودجه سال۹۷ نیز برای تحقق این مهم بودجه در نظر گرفته شده است، گفت: دانشگاه جای کار تبلیغاتی و سیاسی نیست اما متاسفانه مدیران به جای حل مشکلات به دنبال فعالیتهای سیاسی هستند.
به گزارش مهر، روز سه شنبه یکم آبان ماه وزیر علوم در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس در کمیسیون آموزش حاضر می شود.
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