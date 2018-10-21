لزوم توجه به وضعیت علایم ترافیکی و ارتقاء سطح ایمنی معابر شهری

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران برای خدمت رسانی برخی معابر در زمینه وضعیت علائم ترافیکی و سطح ایمنی معابر شهری انتقاد کرد.



رئیس کمیته بودجه و نظارت در ابتدای این تذکر عنوان کرد: علائم ترافیکی راهنما و هدایتگر سرنشینان خودروها و عابرین پیاده و زمینه ساز ارتقای ایمنی و کیفیت راهها به شمار می آیند، بر همین اساس در بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران برای اجرای علائم افقی ترافیکی مبلغ ۴۲۲ میلیارد ریال، تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی مبلغ ۲۳۹ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است.



فراهانی گفت: متاسفانه این خدمت رسانی در برخی معابر به علل مختلف به نحو مطلوبی ارائه نمی شود که لازم است برای رفع این نقصان و ارتقای سطح کیفیت و ایمنی عبور و مرور شهروندان مورد توجه جدی قرار گیرد.



عضو شورای شهر تهران افزود: بر همین اساس اینجانب به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «لزوم توجه به وضعیت علائم ترافیکی و ارتقاء سطح ایمنی معابر شهری» به شهرداری تهران تذکر می دهم و انتظار دارم شهرداری بیش از پیش به مسئله ایمنی معابر توجه کنید.



وی در پایان اظهار کرد: امیدوارم با اقدام به موقع، شهردار تهران شاهد توجه بیش از پیش به ایمنی معابر و عبور و مرور شهروندان در سطح شهر باشیم.