حضور «سنگساز» در جشنواره ای در ونیز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم کوتاه «سنگساز» به کارگردانی علی نوائیان و تهیه کنندگی محمدمهدی دل خواسته به بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم «mestre» در ونیز ایتالیا راه یافت.

بیست و یکمین دوره این جشنواره از ۱۵ نوامبر تا ۱۷ نوامبر برابر با ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه در شهر ونیز برگزار می شود.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تهیه کننده: محمد مهدی دل خواسته، نویسنده و کارگردان:علی نوائیان، دستیار کارگردان: خشایار خانپور، مدیر فیلمبرداری: سعید خراسانی، مدیر صدابرداری: امید قربانی، دستیار یک فیلمبردار: امیرحسین بیابانی، طراح گریم: شاهین مومن، طراح صحنه: علی نوائیان، طراح لباس: سارا محمدی، مدیر صحنه: درسا طبرسی، منشی صحنه: صهبا نوائیان، عکاس: کامبیز رحمانی فر، دستیاردوم فیلمبردار: میلاد کریمی مدیر تولید: هادی قاسمی، تدارکات: محسن حسینی.

بازیگران: مجید شعاعی، پرویز طاهری، مسعوده ایزدی آملی، بازیگران خردسال: نامی نوائی، ایلیا فاطمی.