به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم کوتاه «سنگساز» به کارگردانی علی نوائیان و تهیه کنندگی محمدمهدی دل خواسته به بخش مسابقه نوزدهمین دوره جشنواره بین اللملی فیلم «ازمیر» ترکیه راه یافت.

جشنواره فیلم کوتاه «ازمیر» که عضو سازمان جشنواره‌های فیلم اروپا نیز است هر سال دورنمایی از فیلم‌های کوتاه گوشه و کنار جهان را نشان می‌دهد. این جشنواره فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی زیر ۳۰ دقیقه را در ۲ بخش ملی و جهانی نمایش می‌دهد.

نوزدهمین دوره این جشنواره ۳۰ اکتبر تا ۴ نوامبر برابر با ۸ تا ۱۳ آبان در شهر ازمیر ترکیه برگزار می شود.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تهیه کننده: محمدمهدی دل خواسته، نویسنده و کارگردان: علی نوائیان، دستیار کارگردان: خشایار خانپور، مدیر فیلمبرداری: سعید خراسانی، مدیر صدابرداری: امید قربانی، دستیار یک فیلمبردار: امیرحسین بیابانی، طراح گریم: شاهین مومن، طراح صحنه: علی نوائیان، طراح لباس: سارا محمدی، مدیر صحنه: درسا طبرسی، منشی صحنه: صهبا نوائیان، عکاس: کامبیز رحمانی فر، دستیاردوم فیلمبردار: میلاد کریمی مدیر تولید: هادی قاسمی، تدارکات: محسن حسینی.

بازیگران: مجید شعاعی، پرویز طاهری، مسعوده ایزدی آملی، بازیگران خردسال: نامی نوائی، ایلیا فاطمی.