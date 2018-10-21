۹۳۳۲ زائر خارجی اربعین وارد آستارا شده اند

جلال دیانسایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۹ هزار و ۳۳۲ زائر خارجی اربعین حسینی از کشورهای داغستان روسیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان و از طریق پایانه مرزی آستارا وارد جمهوری اسلامی ایران شده اند.

دیانسایی گفت: این تعداد زائر در قالب ۱۵۹ دستگاه اتوبوس، ۶ دستگاه مینی بوس و ۳۵ سواری وارد شهرستان مرزی آستارا شده و مورد استقبال و پذیرایی از سوی مسئولان ستاد اربعین شهرستان آستارا قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۷۴۵ نفر پیاده و مابقی از طریق خودرو وارد کشور شده اند، افزود: برای زائران خارجی اربعین حسینی ورودی به آستارا ۲ موکب و ۱۷ غرفه تدارک دیده شده است.