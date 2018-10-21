به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: دستگاه قضایی با کارشناسان، کارمندان، مدیران و مسئولانی که در مسیر تولید و فعالیت فعالان اقتصادی استان، سنگ‌اندازی می‌کنند با قاطعیت برخورد می‌کند.

وی با تأکید بر این‌که کمترین کاری که برای تولیدکنندگان می‌توانیم انجام دهیم هموار کردن مسیر تولید و حذف تشریفات بی‌مورد اداری است افزود: تولیدکنندگان در هر اداره و سازمانی اگر با چنین افرادی مواجه شدند آنان را با مستندات به دادسراها معرفی کنند تا برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل دهیم.

رئیس‌کل دادگستری گلستان تصریح کرد: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری کل استان نیز تشکیل‌شده و هرروز آماده رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی تولیدکنندگان است.

هاشمیان، ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی در دادگستری‌های استان را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان برای حمایت از تولید برشمرد و گفت: به قضات مستقر در این شعب هم آموزش‌های تخصصی داده‌شده است.

وی بابیان این‌که متأسفانه بخشی از پرونده‌های موجود در محاکم به علت اعتماد بیجا در مسائل مالی تشکیل‌شده است به فعالان اقتصادی استان توصیه کرد: هر داد و سندی با قرارداد و شاهد انجام شود است و حتماً در معاملات خود از مشاوران حقوقی برجسته استفاده کنند