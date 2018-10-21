لزوم توجه به زیرساخت های گردشگری مانه و سملقان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا معموری با اشاره به اینکه صنعت گردشگری یکی از موضوعاتی است که می تواند محور توسعه قرار بگیرد، اظهار کرد: مانه و سملقان جاذبه های تاریخی متعددی دارد که شاخص ترین آن ها تپه ریوی است که در ۵ کیلومتری آشخانه در حوالی روستای نجف قرار دارد.

وی تصریح کرد: این کاوش ها به طور مشترک با هیئت باستان شناسی آلمان به مدت پنج سال در محوطه تپه ریوی انجام می شود که تاکنون پنج فصل آن به اتمام رسیده و فصل ششم آن در حال انجام است که آثار کشف شده در تپه ریوی نشانگر آن است که با یک معماری خشتی بزرگ و با یک شهر مواجه هستیم که بسیار گسترده بوده است.

فرماندار مانه و سملقان با بیان اینکه برای آثار تاریخی هر میزان هزینه کنیم کم است، افزود: اقدامات اساسی و زیربنایی که زمینه‌ساز جذب گردشگر و رونق گردشگری باشد باید بیش از پیش انجام شود.

معموری بیان کرد: بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی ما طی سال های گذشته در اثر غفلت و کم توجهی از بین رفته و امروز وظیفه ما در حفظ این میراث دوچندان است.

وی گفت: در حد توان و اختیارات این مهم را پیگیری و با تعامل و همکاری که با دستگاه ها از جمله میراث فرهنگی و گردشگری وجود دارد، در تلاش برای رونق این بخش در شهرستان مانه و سملقان هستیم.

فرماندار مانه و سملقان اظهار کرد: توجه همزمان به مرمت و احیای آثار و بناهای تاریخی و توسعه زیرساخت ها می تواند در آینده گردشگرانی را در سطح ملی و بین الملی به سوی این شهرستان جذب کند.