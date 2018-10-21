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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

فرماندار مانه و سملقان مطرح کرد:

لزوم توجه به زیرساخت های گردشگری مانه و سملقان

لزوم توجه به زیرساخت های گردشگری مانه و سملقان

مانه و سملقان- فرماندار مانه و سملقان بر لزوم فراهم آوردن زیرساخت های گردشگری در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا معموری با اشاره به اینکه صنعت گردشگری یکی از موضوعاتی است که می تواند محور توسعه قرار بگیرد، اظهار کرد: مانه و سملقان جاذبه های تاریخی متعددی دارد که شاخص ترین آن ها  تپه ریوی است که در ۵ کیلومتری آشخانه در حوالی روستای نجف قرار دارد.

وی تصریح کرد: این کاوش ها به طور مشترک با هیئت باستان شناسی آلمان به مدت پنج سال در محوطه تپه ریوی انجام می شود که تاکنون پنج فصل آن به اتمام رسیده و فصل ششم آن در حال انجام است که آثار کشف شده در تپه ریوی نشانگر آن است که با یک معماری خشتی بزرگ و با یک شهر مواجه هستیم که بسیار گسترده بوده است.

فرماندار مانه و سملقان با بیان اینکه برای آثار تاریخی هر میزان هزینه کنیم کم است، افزود: اقدامات اساسی و زیربنایی که زمینه‌ساز جذب گردشگر و رونق گردشگری باشد باید بیش از پیش انجام شود.

معموری بیان کرد: بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی ما طی سال های گذشته در اثر غفلت و کم توجهی از بین رفته و امروز وظیفه ما در حفظ این میراث دوچندان است.

وی گفت: در حد توان و اختیارات این مهم را پیگیری و با تعامل و همکاری که با دستگاه ها از جمله میراث فرهنگی و گردشگری وجود دارد، در تلاش برای رونق این بخش در شهرستان مانه و سملقان هستیم.

فرماندار مانه و سملقان اظهار کرد: توجه همزمان به مرمت و احیای آثار و بناهای تاریخی و توسعه زیرساخت ها می تواند در آینده گردشگرانی را در سطح ملی و بین الملی به سوی این شهرستان جذب کند.

کد مطلب 4436586

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