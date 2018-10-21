مرحله دوم داوری جشنواره نسیم کلمات آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم داوری جشنواره ادبی نسیم کلمات با محوریت «حمایت از کالای ایرانی» آغاز شد. این جشنواره در سطح ملی برگزار می‌شود و فراخوانش تیرماه امسال منتشر شد.

به گفته ابوالفضل درخشنده مسئول هیئت داوران این جشنواره، در این مرحله ۴۵ داستان کوتاه که ویژگی‌های تکنیکی را رعایت کرده‌اند و قابلیت گسترش فکر اولیه را در ارکان داستان مد نظر داشته‌اند، موفق به حضور در مرحله دوم داوری شدند.

درخشنده، حمایت از کالا و تولیدکنندگان ایرانی را وظیفه‌ای ملی دانست و گفت: تولید کنندگان مانند سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند و نیاز دارند تا مردم از آنان حمایت کنند تا به رشد کمی و کیفی برسند. تولید کنندگان مانند ارتش یک کشور هستند که زمان صلح توسط مردم حمایت می‌شوند تا در زمان جنگ، به مانند نیروهای مسلح، بتواند در مقابل دشمن از مردمش حمایت کند.

این داستان‌نویس در ادامه گفت: خوشبختانه مردم ثابت کردند که در تمامی مراحل پشت و حامی مدافعان حریم کشور، اعتقادات و اقتصاد خود هستند. اما این اواخر با نگرش به شرایط تحریمی، متاسفانه تولید کنندگان نتوانستند نقش سرباز اقتصادی را به خوبی ایفا کنند! مردمی که کالاهای بعضاً کم کیفیت را با قیمت کالای خارجی با کیفیت خریدند، این امید را داشتند تا هنگام حمله اقتصادی، آنان ضعف‌های خود را بر طرف و کالای مناسب با قیمت و کیفیت بالا عرضه کنند؛ اما شاهد بودیم که وقت تحریم، تولیدکنندگان به بهانه‌های واهی چون گران شدن ارز، ادعا کردند که برخی از نیازمندی‌های خط تولید آنان وارداتی بوده است. مردم در حمایت از تولید داخلی کم نگذاشتند، اما خودروسازان، صنایع لبنی، و...، خلاف ادعایشان در هنگام نبرد، خط مقدم را خالی کردند!

مسئول هیئت داوران جشنواره نسیم کلمات گفت: در تمام دنیا هنگامی که نیرویی از مقابله با دشمن فرار می کند و سنگر خود را خالی می‌کند، دادگاه صحرایی تشکیل و متخلف مجازات سنگین می‌شود؛ فرقی نمی‌کند که این سرباز جبهه نظامی باشد یا اقتصادی! زمان هشت سال دفاع مقدس هم، ستون پنجم دشمن در قالب رزمنده برای جاسوسی و خالی کردن سنگرها در نبرد، بین نیروهای اعزامی، نفوذ می‌کرد. اکنون نیز باید نفوذی‌هایی را که با خون و جان این ملت به عنوان سرباز اقتصادی در ارکان اقتصاد کشور نفوذ کرده‌اند، شناسایی و مجازات شوند و ترتیبی اتخاذ شود تا بار دیگر سنگری خالی نماند. الان زمان جنگ اقتصادی است و تولید کنندگان ما هم باید به مانند زمان جنگ نظامی، فرهنگ ایثار شهدا را ملاک فعالیت خود قرار دهند.

وی در پایان گفت: به عنوان مسئول هیئت داوران جشنواره ادبی داستان کوتاهِ حمایت از کالای ایرانی، نمی‌توانم توجیهی برای هنرمندان داستان نویس در دریافت فکر اولیه داشته باشم؛ وقتی که آنان خود شاهد خالی کردن سنگرهای اقتصادی توسط برخی عوامل نفوذی در عرصه اقتصاد کشور، بوده‌اند.