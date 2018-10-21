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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان:

۶۷ درصد جمعیت استان زنجان شهری هستند

۶۷ درصد جمعیت استان زنجان شهری هستند

زنجان-مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت: بیش از ۶۷ درصد جمعیت استان زنجان شهری و ۲۳ درصد هم جمعیت روستایی هستند و بیش از ۴۷ درصد جمعیت استان در شهرستان زنجان زندگی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی  شفیعی ظهر یکشنبه در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان، افزود: بر اساس اعلام  آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمعیت گروه‌های سنی استان زنجان ۷۰ هزار نفر در سن پیری، بیش از ۷۳۳ هزار نفر در سن میانسالی و بیش از ۲۵۲ هزار نفر در سن کودکی قرار دارند.

وی اظهار کرد:  میانگین سنی جمعیت استان زنجان ۳۱ سال بوده که سن میانسالی است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت:  بیش از ۶۷ درصد جمعیت استان زنجان شهری و ۲۳ درصد هم جمعیت روستایی هستند و بیش از ۴۷ درصد جمعیت استان در شهرستان زنجان و پس‌از آن ۱۷ درصد در خدابنده و بیش از ۱۳ درصد در ابهر ساکن هستند.

شفیعی به نام‌گذاری اسماء مذهبی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: فرهنگ و دین ما اسلام است و از نظر روان‌شناختی و جامعه‌شناختی اسم، سازنده شخصیت انسان است و باید نام‌گذاری اسماء مذهبی و اسلامی در جامعه فرهنگ‌سازی شود.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان ابراز کرد: در استان زنجان استقبال از نام‌های مذهبی بسیار خوب است و در استان زنجان نام‌های فاطمه و زهرا در دختران بیشترین استقبال را دارد.

کد مطلب 4436653

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