۶۷ درصد جمعیت استان زنجان شهری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شفیعی ظهر یکشنبه در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان، افزود: بر اساس اعلام آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمعیت گروه‌های سنی استان زنجان ۷۰ هزار نفر در سن پیری، بیش از ۷۳۳ هزار نفر در سن میانسالی و بیش از ۲۵۲ هزار نفر در سن کودکی قرار دارند.

وی اظهار کرد: میانگین سنی جمعیت استان زنجان ۳۱ سال بوده که سن میانسالی است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: بیش از ۶۷ درصد جمعیت استان زنجان شهری و ۲۳ درصد هم جمعیت روستایی هستند و بیش از ۴۷ درصد جمعیت استان در شهرستان زنجان و پس‌از آن ۱۷ درصد در خدابنده و بیش از ۱۳ درصد در ابهر ساکن هستند.

شفیعی به نام‌گذاری اسماء مذهبی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: فرهنگ و دین ما اسلام است و از نظر روان‌شناختی و جامعه‌شناختی اسم، سازنده شخصیت انسان است و باید نام‌گذاری اسماء مذهبی و اسلامی در جامعه فرهنگ‌سازی شود.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان ابراز کرد: در استان زنجان استقبال از نام‌های مذهبی بسیار خوب است و در استان زنجان نام‌های فاطمه و زهرا در دختران بیشترین استقبال را دارد.