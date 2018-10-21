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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

استاندار واسط عراق خبر داد:

ایجاد ۳۸۰۰ موکب در مسیرهای استان واسط عراق برای زائران

ایجاد ۳۸۰۰ موکب در مسیرهای استان واسط عراق برای زائران

ایلام- استاندار واسط عراق از ایجاد سه هزار و ۸۰۰ موکب در مسیرهای استان واسط عراق برای زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عبدالرضا طلال روز یکشنبه در دیدار با استاندار ایلام در محل فرمانداری مهران اظهار داشت: تمامی خدمات و امکانات در استان واسط برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی فراهم شده است.

وی گفت: خدمات ارائه شده از استان واسط تا کریلا و نجف ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه امام حسین مسلمانان را به هم پیوند زده است، گفت: در سه هزار و ۸۰۰ موکب خدمات مختلفی برای زوار اربعین در نظر گرفته شده است.

استاندار واسط عراق افزود: مرز مهران مسیر اصلی تردد زوار اربعین حسینی است که اقدامات خوبی در این مرز برای تسهیل در تردد زوار انجام شده است.

طلال افزود: برای بازگشایی مرز چنگوله نیز تلاش خواهیم کرد و تفاهم نامه های قبلی با ایلام را پیگیری و برای اجرای آنها تلاش می کنیم.

کد مطلب 4436657

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