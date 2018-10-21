ایجاد ۳۸۰۰ موکب در مسیرهای استان واسط عراق برای زائران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عبدالرضا طلال روز یکشنبه در دیدار با استاندار ایلام در محل فرمانداری مهران اظهار داشت: تمامی خدمات و امکانات در استان واسط برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی فراهم شده است.

وی گفت: خدمات ارائه شده از استان واسط تا کریلا و نجف ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه امام حسین مسلمانان را به هم پیوند زده است، گفت: در سه هزار و ۸۰۰ موکب خدمات مختلفی برای زوار اربعین در نظر گرفته شده است.

استاندار واسط عراق افزود: مرز مهران مسیر اصلی تردد زوار اربعین حسینی است که اقدامات خوبی در این مرز برای تسهیل در تردد زوار انجام شده است.

طلال افزود: برای بازگشایی مرز چنگوله نیز تلاش خواهیم کرد و تفاهم نامه های قبلی با ایلام را پیگیری و برای اجرای آنها تلاش می کنیم.