اجلاس جهانی گردشگری فرصتی ناب برای معرفی همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا یاری پیش از ظهر یکشنبه در بازدید اعضای کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان از دبیرخانه چهلمین اجلاس جهانی گردشگری گفت: از حدود ۳ تا ۴ ماه پیش معرفی همدان روی سایت سازمان جهانی قرار گرفته است.

حمیدرضا یاری افزود: در این زمینه شهرداری و شورا می‌تواند یاری‌گر ما در اجلاس باشند، زیرا برگزاری اجلاس جهانی در همدان فرصتی برای معرفی همدان خواهد بود.

وی با بیان اینکه سال ۹۵ موافقت اصولی از سازمان جهانی گردشگری گرفته شد، افزود: به هرشکل ممکن همدان میزبان یک اجلاس جهانی خواهد بود که باید شرایط میزبانی در تمام زمینه‌ها در سطح بین المللی باشد؛ بنابراین انتظار میرود شرایط اجرایی کار را فراهم کنیم.

یاری تبلیغات را برای این رویداد جهانی مهم دانست و گفت: تبلیغات اجلاس جهانی گردشگری تا جایی که مقدور بوده، انجام شده و این مهم در روزهای منتهی به اجلاس، شدت می‌گیرد.

عضو هیئت رئیسه سازمان جهانی گردشگری با بیان اینکه اکثر میهمانان اجلاس، فعالان حوزه گردشگری هستند؛ افزود: سرمایه‌گذاران، آژانس‌داران، هتلداران زنجیره ای، شرکت‌های پژوهشی و تأسیساتی در زمینه گردشگری میهمانان اجلاس جهانی خواهند بود.

یاری همچنین با تأکید بر اینکه باید سطح اهمیت این اجلاس در بین مردم بیان شود، گفت: اگر شورا و شهرداری برنامه داشته باشند؛ نشست‌هایی با سرمایه‌گذاران حاضر در چهلمین اجلاس جهانی گردشگری برنامه‌ریزی خواهد شد تا مدیریت شهری برای توسعه شهر با محوریت گردشگری ورود جدی داشته باشد.

وی با بیان اینکه گردشگری حرکت نو و تازه ای در کشور ما محسوب می‌شود، گفت: همدان بر اساس رایزنی و پیگری‌های مستمر می تواند به عنوان پایلوت کشور قرار گیرد تا دفتر نمایندگی منطقه خاورمیانه سازمان جهانی گردشگری را در این شهر داشته باشیم.