افتتاح نمایشگاه عکس «قاب هایی از آفرینش» در گالری پردیس ملت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، رضا باقری عکاس نمایشگاه «قاب هایی از آفرینش» درباره آثار این نمایشگاه گفته است: «به هر کجا که می نگریم شاهد به هم ریختگی جالبی می شویم که به زیبایی در قالب یک هماهنگی بزرگ قرار داده شده است، هندسه دقیق در به هم ریختگی مطلق. این سحر و اعجاز طبیعت در عمل است. زیبایی خالص مردم و آنچه خلق می کنند حیوانات، زمین، آسمان، اقیانوس ها و حتی مرگ! من به عنوان یک شاهد کوچک این معجزه را طی ۶ سال اخیر در قالب های پرتره، مستند، منظره، معماری و زندگی اقوام دور دست در قاره های مختلف عکاسی کرده ام. این نمایشگاه یک قاب کوچک از مجموعه بزرگ آفرینش است.»

نمایشگاه انفرادی عکس رضا باقری با عنوان «قاب هایی از آفرینش» با ۲۰ اثر جمعه ۴ آبان ماه ساعت ۱۷ الی ۲۰ در محل گالری پردیس ملت با حضور استادان، مجموعه داران، دوستداران هنر و هنرمندان افتتاح می شود.

علاقمندان می توانند برای بازدید از نمایشگاه تا ۱۱ آبان هر روز از ساعت ۱۱ الی ۲۰ به گالری پردیس ملت به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، پردیس سینمایی ملت، طبقه منفی ۲ مراجعه کنند.