۸۰ درصد آرای انتخابات پارلمانی افغانستان شمرده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «عبدالبدیع صیاد» رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان با اعلام شمارش ۸۰ درصد آرای انتخابات پارلمانی این کشور گفت که شمارش آراء در مراکز رای دهی تا پایان امروز انجام می شود.

رئیس این کمیسیون، از مداخله برخی افراد در شماری از مراکز رای دهی در سراسر این کشور ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که در مراکزی که تقلب شده است، آراء باطل خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد که در روند برگزاری انتخابات در برخی از مراکز رای دهی، برخی افراد مداخله کرده‌اند و در برخی مواقع هم ناظرین و نامزدان مجلس، در بی‌نظمی‌ها سهیم بوده‌اند.

مسئولان در کمیسیون انتخابات همچنین مدعی شدند که شماری از گروه ها در تلاش برای بد نام ساختن کمیسیون انتخابات این کشور هستند.

این مسئولان تاکید کردند که مشارکت مردم در انتخابات گسترده بوده و استفاده از سیستم بایومتریک در راستای ایجاد شفافیت در انتخابات موثر بوده است.

لازم به ذکر است که روز گذشته انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در ۳۲ ولایت این کشور برگزار شد و این روند امروز هم در ۱۲ ولایت افغانستان جریان دارد.