به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقاجان لو ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: اعتبار تخصیص‌یافته برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در هشت شهرستان استان زنجان و ۱۶ حوزه تقسیم می‌شود.

وی اظهار کرد: ۱۰۱ هزار هکتار از زمین‌های استان زنجان برای اقدامات آبخیزداری و آبخوان‌داری در حوزه‌های مختلف تعیین‌شده و پیمانکاران مجری این طرح‌ها در استان تعیین‌شده و ۱۰۰ درصد عملیات مکانیکی پروژه‌ها تا پایان آذرماه امسال جمع‌بندی شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان گفت: کشور ما خشک و نیمه‌خشک است و در آینده می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد کند که برای گذر از این چالش‌ها اعتباری از سوی صندوق توسعه ملی باهدف حل مشکل کمبود آب و ذخیره زیرزمینی آن تخصیص‌یافته و این اقدامات برای تولید آب است تا بتوانیم بارش به ذخیره زیرزمینی تبدیل و با جدیت مدیریت شود.

آقاجان لو تأکید کرد: موضوع تسهیل گری و استفاده از ظرفیت و مشارکت‌های مردمی برای اجرای طرح‌ها مهم است.

وی گفت: مسائل فرسایش خاک، کم‌آبی و خشکسالی در انتخاب حوزه‌هایی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری مهم است که بر اساس اولویت این حوزه‌ها شامل قزل تپه، میرآخور، خوش‌نام، هزار رود طارم و کینه و رس است.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان ابراز کرد: پروژه‌های صندوق توسعه ملی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در پنج حوزه عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری، اجرای عملیات بیولوژیک، پروژه و حدنگاری ۱۲۰ هزار هکتار از زمین‌های ملی، ترویج و توانمندسازی جوامع محلی برای ۶۵۰ نفر روز، اطفا حریق و حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی در سطح ۱۰۱ هزار هکتار است.