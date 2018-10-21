نخستین نشست رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با مدیران استانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با مدیران کل استانی این سازمان بعد از معارفه ایشان به‌عنوان نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان بعدازظهر شنبه ۲۸ مهرماه در سالن اجتماعات حوزه ریاست این سازمان برگزار شد.



در این نشست موضوعاتی همچون، بررسی پیشنهادات مختلف در زمینه اصلاح ساختار سازمان، چگونگی حمایت از مدیران کل استانی و برنامه‌های آنها، رسیدگی به وضعیت استخدامی مدیران و کارمندان، شفاف‌سازی اعتبارات دولتی و وقفی، اجرای نیت واقفین، اذن شرعی نمایندگی ولی فقیه و نحوه تصرف در موقوفات و چگونگی حمایت از موسسات خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



نحوه تعامل با هیئت امنای مساجد و ائمه جماعات، حمایت از حوزه‌های علمیه و نحوه فعالیت مواکب سازمان اوقاف و امور خیریه در آستانه اربعین از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.