غیبت برخی مدیران کارگروه سلامت استان البرز را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قبادی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این کارگروه به دلیل عدم حضور برخی از مدیران کل و رئیس کارگروه شهرستان به تعطیلی کشیده شد.

وی اضافه کرد: کارگروه سلامت و امنیت غذایی به دلیل دخیل بودن در سلامت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز گفت: این کارگروه بارها از سوی معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی مورد تأکید قرارگرفته است و عدم حضور برخی از مسئولان و روسای کارگروه سلامت و امنیت غذایی منجر به تعطیلی آن شد.

قبادی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی که در این زمینه کوتاهی داشتند تذکر لازم دریافت خواهند کرد.

گفتنی است؛ این کارگروه که صبح امروز پس از سخنرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان به دستور معاون سیاسی استانداری البرز به دلیل غیبت برخی از مدیران مربوطه و فرمانداران تعطیل و به زمان دیگری موکول شد.