۸۲۰۰ چهارمحالی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین ثبت نام کردند

یوسف آقابزرگی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از هشت هزار و ۲۰۰ نفر از مردم چهارمحال و بختیاری برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین ثبت نام کردند، اظهار داشت: تعداد ثبت نامی ها در سامانه سماح در این استان روز به روز بیشتر می شود.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود که تعداد ثبت نامی متقاضیان برای شرکت در مراسم پیاده اربعین امسال در این استان به بیش از ۱۰ هزار نفر برسد.

مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مدارک هفت هزار و ۷۰۰ نفر برای صدور ویزا به کنسولگری عراق ارسال شده است، ادامه داد: در حال حاضر ویزای پنج هزار و ۷۰۰ نفر از زائران چهارمحال و بختیاری صادر شده است.

وی اظهار داشت: ویزای دیگر زائران چهارمحال و بختیاری به زودی صادر می شود.