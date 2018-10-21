وزارت‌ خارجه عراق: تاکنون ۱.۱ میلیون ویزای اربعین صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، وزارت خارجه عراق امروز یکشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ اعلام کرد که ۱.۱ میلیون روادید ورود زائران اربعین تاکنون صادر شده است.

احمد محجوب سخنگوی وزارت خارجه عراق گفت: وزارت خارجه همه کادر و پرسنل خود در نمایندگی های دیپلماسی و کنسولی خود را برای تکمیل روند اقدامات مربوط به صدور ویزا ویژه اربعین حسینی برای زائران و به شکل فزاینده به ویژه در سفارتخانه ما در تهران و دفاتر موقت به کار گرفته است.

وی افزود: تاکنون روادید صادر شده به یک میلیون و صد هزار ویزا رسیده است.