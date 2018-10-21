۱۳۰ هکتار پارکینگ محصور شده در مرز شلمچه در خدمت زائرین اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله دهقان در گفتگو با رادیو اربعین ضمن بیان این مطلب گفت: با هماهنگی های انجام یافته مقرر شده است پارکینگ های پایانه مرزی شلمچه حداکثر تخفیفات را برای استقرار خودرو های زوار در نظر بگیرند.

وی با اشاره به افزایش مراجعه زائران طی امروز گفت: تمام تمهیدات لازم در داخل کشور و خاک عراق پیش بینی و آماده شده است.

معاون انتظامی و امنیتی استانداری خوزستان خاطر نشان کرد: در مرز های شلمچه و چذابه مواکب تمام وسایل مورد نیاز برای پذیرایی از زائرین را داشته و آب و غذا به حد کافی برای زائرین وجود دارد.

شایان ذکر است روز گذشته ۳۲ هزار نفر از مرز شلمچه خارج شده اند و امروز پیش بینی می شود بیشتر از این تعداد از مرز شلمچه برای مراسم اربعین مشرف شوند.