۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در گرمسار شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صدفی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی سمنان با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: حفاظت از زمینهای کشاورزی و جلوگیری از تبدیل این اراضی به کاربریهای غیرمجاز از مهمترین وظایف یگان حفاظت امور اراضی است و در این زمینه گشتهای مستمر و پایش میدانی در سطح شهرستانها انجام میشود.
وی ادامه داد: در جریان گشت و بازرسی مأموران یگان حفاظت امور اراضی شهرستان گرمسار، شش مورد ساختوساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شناسایی شد که این موارد برای انجام اقدامات قانونی و برخورد مطابق مقررات در دستور کار قرار گرفته است.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان سمنان با اشاره به اهمیت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تصریح کرد: تداوم این اقدامات نقش مهمی در جلوگیری از تخریب و از بین رفتن زمینهای حاصلخیز و حفظ ظرفیتهای تولیدی بخش کشاورزی دارد.
صدفی خاطرنشان کرد: گشتزنی های میدانی، بازرسی و پایش عرصههای کشاورزی در استان سمنان ادامه خواهد داشت و با هرگونه ساختوساز و تغییر کاربری غیرمجاز که بدون طی مراحل قانونی انجام شود، برخورد خواهد شد.
وی تأکید کرد: صیانت از اراضی کشاورزی علاوه بر حفظ منابع تولید، ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی دارد و یگان حفاظت امور اراضی استان سمنان در راستای جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز، اقدامات قانونی را با جدیت و بدون چشمپوشی دنبال میکند.
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