طرح «آرامش در شهر» در خراسان رضوی اجرا شد؛کشف بیش از یک تن مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح آرامش در شهر از ابتدای مردادماه و کشف یک تن و ۲۳۴ کیلو و ۲۱۷ گرم انواع موادمخدر و دستگیری و جمع‌آوری ۲ هزار و ۹۲۹ نفر از عناصر مرتبط با مواد مخدر و معتادان متجاهر در سطح استان خبر داد.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی گفت: مقابله هدفمند با پدیده شوم مواد مخدر، برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان و همچنین جمع‌آوری معتادان متجاهر و کارتن‌خواب از اولویت‌های مهم پلیس در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان است.

وی افزود: در همین راستا از ابتدای مردادماه، طرح آرامش در شهر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انتظامی و تخصصی پلیس در نقاط مختلف استان خراسان رضوی به اجرا درآمد و مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، شناسایی نقاط آلوده و رصد فعالیت عناصر مرتبط با تهیه، حمل و توزیع مواد مخدر، برخورد با این افراد را در دستور کار قرار دادند.

نگهبان تصریح کرد: در اجرای این طرح تاکنون یک تن و ۲۳۴ کیلو و ۲۱۷ گرم انواع موادمخدر کشف شده است که این میزان کشفیات بیانگر اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقابله با سوداگران مرگ است.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: در این عملیات‌ها ۱۵۴ قاچاقچی و ۶۳۵ خرده‌فروش موادمخدر شناسایی و دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

وی همچنین از جمع‌آوری ۲ هزار و ۱۴۰ معتاد متجاهر و کارتن‌خواب در اجرای این طرح خبر داد و گفت: این افراد با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و در چارچوب ضوابط قانونی، برای ساماندهی و انجام اقدامات حمایتی و بازپروری به مراکز مربوط معرفی شدند.

نگهبان با تأکید بر این که برخورد با موادمخدر تنها یک اقدام انتظامی نیست، خاطرنشان کرد: مقابله با این آسیب اجتماعی نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول، نهادهای اجتماعی و همراهی مردم است و پلیس نیز در کنار اقدامات مقابله‌ای، رویکرد پیشگیرانه و اجتماعی را با جدیت دنبال می‌کند.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی با اشاره به نقش مردم در ارتقای امنیت اجتماعی، اظهار کرد: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک مرتبط با فعالیت قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر و همچنین پاتوق‌های احتمالی مصرف و توزیع مواد مخدر را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع‌رسانی کنند تا موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.

وی تأکید کرد: پلیس خراسان رضوی با تمام توان و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود، مقابله با قاچاق و عرضه موادمخدر و برخورد قانونی با مخلان امنیت و آرامش جامعه را با جدیت ادامه خواهد داد و در این مسیر، حفظ امنیت، سلامت اجتماعی و آرامش شهروندان را از مهم‌ترین مأموریت‌های خود می‌داند.