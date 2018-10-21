به گزارش خبرنگار مهر، در وزن ۵۷ کیلوگرم رضا اطری در دور اول به مصاف باخبایار اردنبات دارنده مدال برنز جهان و طلای بازی های آسیایی از مغولستان رفت و با نتیجه ۶ بر یک پیروز شد. وی در دور دوم مقابل ولادیسلاو آندریف دارنده مدال برنز جهان و اروپا از بلاروس قرار گرفت و در حالی که تا ثانیه های پایانی ۵ بر ۳ از حریف پیش بود با نتیجه ۵ بر ۵ باخت. در ادامه با توجه به شکست کشتی گیر بلاروس مقابل حریف ژاپنی، اطری هم از دور مسابقات حذف شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم امیرحسین مقصودی در دور نخست به مصاف ولادمیر خینچیگاشویلی قهرمان جهان و المپیک از گرجستان رفت و با نتیجه ۷ بر ۳ شکست خورد که با توجه به شکست خنچیگاشویلی مقابل کشتی‌گیر روس، وی هم از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن ۷۹ کیلوگرم عزت اله اکبری در دور اول با نتیجه ۱۰ بر ۲ جانی بور دارنده مدال نقره زیر ۲۳ سال اروپا از فرانسه را برد و سپس در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۲ سوسوکه تاکاتانی دارنده مدال نقره جهان از ژاپن را شکست داد. وی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف گیریگوریان از ارمنستان رفت و با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم علیرضا کریمی در دور نخست ریکاردو بائز از آرژانتین را ۱۰ بر صفر شکست داد و در دور دوم شریف شریف اف دارنده مدال طلای المپیک و جهان از آذربایجان را ۷ بر ۲ از پیش رو برداشت. کریمی در مرحله یک چهارم نهایی با شکست ۱۲ بر یک چاکالوف از روسیه راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله به مصاف جی دن کاکس از آمریکا دارنده مدال برنز المپیک و جهان می رود.