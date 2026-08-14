خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - عاطفه وفائیان: ربیع‌الاول، فصل شکوفایی سنت‌های نبوی است؛ روزهایی که در آن بیش از هر زمان دیگری، ضرورت گره‌گشایی از امر مقدس ازدواج و دستگیری از جوانان برای تشکیلِ خانواده به عنوانِ یک فریضه‌ اجتماعی و الگوبرداری از سیره‌ امیرالمؤمنین(ع) خودنمایی می‌کند؛ فرصتی که در آن می‌توان با انفاق و احسان ماندگار، چراغ راه آخرت را به دستانِ خود روشن کرد. اما این شادی ربیع، شادی غفلت نیست؛ بلکه در مکتب عاشورایی ما، این ماه در پیوند با مهدویت و امتداد بعثت، «لباس رزم» را بر قامت پیروان حقیقی اسلام باقی می‌گذارد؛ چرا که اگرچه لباس مشکی عزاداری از تن به در می‌شود، اما لباس استقامت و آمادگی برای زمینه‌سازی ظهور، در تمام طول سال بر تن مؤمنان انقلابی استوار است.

ماه ربیع‌الاول، فرصتی برای تداوم «لباس رزم» مؤمنان در مسیر زمینه‌سازی ظهور است

حجت‌الاسلام سید جعفر موسوی‌نسب، مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت حلول ماه ربیع‌الاول، این ماه را ماه پیامبر اکرم(ص)، شادی اهل‌بیت(ع) و توجه ویژه به مسئله امامت و مهدویت دانست و اظهار کرد: در دو ماه گذشته، مردم در سوگ اهل‌بیت(ع) و نیز شهدای والامقام، به‌ویژه قائد شهید، عزاداری کردند و این ایام بستری برای تعمیق پیوند قلبی و معرفتی با مکتب اهل‌بیت(ع) فراهم آورد.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) افزود: اگر بناست راه نبی مکرم اسلام(ص)، اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) و آرمان‌های امام و قائد شهید ادامه پیدا کند، مؤمنان باید همواره آماده میدان باشند؛ از این‌رو هرچند لباس مشکی عزاداری به عنوان نماد حزن از تن خارج می‌شود، اما لباس رزم در طول سال بر قامت مسلمانان واقعی و پیروان حقیقی قرآن و اهل‌بیت(ع) باقی خواهد ماند.

موسوی‌نسب با تأکید بر اینکه ماه ربیع‌الاول به‌ویژه با امامت حضرت ولی‌عصر(عج) پیوند خورده است، تصریح کرد: مهدویت و امامت امام زمان(عج) در امتداد بعثت نبی مکرم اسلام(ص) معنا پیدا می‌کند و از همین رو ضروری است که همه در راستای اهداف پیامبر اعظم(ص) یعنی اسلام ناب، که همواره مورد توجه و دغدغه امامین انقلاب بوده است، حرکت کنند.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) با اشاره به جایگاه مشهد و خراسان به عنوان پایتخت معنوی ایران، بیان کرد: در پرتو معارف رضوی و تبیینی که امام رضا(ع) از مسئله امامت ارائه کرده‌اند، می‌توان مسیر صحیح شناخت امام و تبعیت از ولایت را بهتر ترسیم کرد و در همین چارچوب، جامعه را برای حرکت در مسیر آمادگی ظهور سامان داد.

وی خاطرنشان کرد: امروز در دوران غیبت کبری و در مواجهه با فتنه‌های مختلف آخرالزمان، به‌ویژه فتنه‌های استکبار جهانی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند همدلی، همراهی و تبعیت از مسیر ولایت هستیم و اگر امت اسلامی با انسجام و وحدت در این مسیر حرکت کند، بی‌تردید گامی مؤثر در زمینه‌سازی ظهور برداشته خواهد شد.

موسوی‌نسب همچنین با اشاره به فرارسیدن هفدهم ربیع‌الاول و سالروز ولادت باسعادت نبی مکرم اسلام(ص)، گفت: جهان اسلام باید با الهام از سیره پیامبر اعظم(ص) در برابر جبهه کفر، استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی متحد، منسجم و هم‌صدا باشد و کشورهای اسلامی با اتکا به قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع)، مسیر عزت و اقتدار را دنبال کنند.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) تأکید کرد: هر اندازه مسلمانان در این مسیر همدل‌تر و همراه‌تر باشند، حرکت به سوی تحقق آرمان‌های اسلامی و آمادگی برای ظهور منجی عالم بشریت شتاب بیشتری خواهد گرفت.

ماه ربیع؛ فرصتی طلایی برای دستگیری از جوانان

حجت‌الاسلام علی مؤمنی، امام جماعت حرم مطهر رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جایگاه ویژه ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: این ماه، ماه شادمانی و مهر و محبت است. در روایات آمده است که رسول گرامی اسلام (ص) فرمودند: «کسی که من را به ماه ربیع بشارت دهد، من او را به بهشت بشارت می‌دهم». ماه ربیع‌الاول، پایان‌بخش ایام عزاداری برای ائمه معصومین (ع) است؛ ایامی که با سوگواری‌های ماه محرم و صفر، اربعین سیدالشهدا (ع)، رحلت شهادت‌گونه پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و در نهایت شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) سپری شد.

امام جماعت حرم مطهر رضوی افزود: اکنون که وارد ماه ربیع شده‌ایم، ماه ولادت پیامبر اکرم (ص) و ایام امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، شایسته است که طبق سیره ائمه معصومین که فرمودند «در شادی ما شاد باشید»، فضای جامعه را به سمت نشاط و سرزندگی سوق دهیم.

وی با تأکید بر اینکه توجه به جوانان باید در اولویت برنامه‌های ماه ربیع قرار گیرد، تصریح کرد: همان‌طور که در محافل عزاداری با هم شریک و همدل هستیم، خوب است در این ماه شادمانی نیز به فکر تشکیل خانواده جوانان باشیم. شایسته است که از مشکلات ایام جوانی گره‌گشایی کرده و برای ازدواج آن‌ها دست‌به‌دست هم دهیم.

امام جماعت حرم مطهر رضوی به اهمیت «انفاق در زمان حیات» پرداخت و خاطره‌ای از واقف مدرسه عباسقلی‌خان مشهد نقل کرد: صاحب مدرسه علمیه عباسقلی‌خان به فرزندش می‌گفت پسر جان، بعد از من این ملک را وقف کن و مدرسه بساز. شبی که پدر از خانه خارج شد، پسر چراغ را گرفته بود اما آن را پشت سرش نگه داشته بود تا راه پشت سرش را روشن کند. پدر پرسید چرا چراغ را پشت سرت می‌گیری و جلو می‌آیی؟ راه پیش رو را باید روشن کنی. پسر خندید و گفت: پدر، شما با وصیت خود همین کار را می‌کنید که بعد از شما کارهای خوب انجام دهم؛ اگر چراغی برای راه آخرت می‌خواهید، چرا خودتان پیش از مرگ، این چراغ را نمی‌فرستید؟»

وی خاطرنشان کرد: اگر نیت خیری دارید، نذر یا وقفی در نظر گرفته‌اید یا امکاناتی برای یاری جوانان در اختیار دارید، از فرصت ماه ربیع‌الاول استفاده کنید و خودتان چراغ راه آخرت‌تان را روشن کنید.

خونخواهی قائد مقاومت تا انتقام نهایی تداوم خواهد داشت

حجت الاسلام مهدی رجایی، دبیر جبهه روحانیت مردمی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح ابعاد معنوی و همچنین رسالت‌های اجتماعی و سیاسی جامعه در ماه ربیع‌الاول پرداخت. و با اشاره به جایگاه ویژه این ماه در تقویم اسلامی اظهار کرد: این ماه پربرکت، ماهی است که هم سرآغاز هجرت تاریخ‌ساز پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) است و هم میلاد سراسر نور آن حضرت و ازدواج مبارک ایشان با حضرت خدیجه کبری (س) در آن قرار گرفته است؛ رویدادهایی که هر یک نقطه عطفی در تاریخ اسلام به شمار می‌روند.

دبیر جبهه روحانیت مردمی با اشاره به پایان دو ماه اقامه عزا برای سید و سالار شهیدان افزود: ما پس از دو ماه عزاداری و سوگواری خالصانه برای اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، اکنون وارد ماه ربیع‌الاول شده‌ایم. اگرچه با حلول این ماه، حال و هوای عمومی جامعه از فضای اندوه و عزاداری فاصله می‌گیرد و رنگ و بوی سرور و اعیاد اسلامی به خود می‌گیرد، اما واقعیت این است که برخی داغ‌ها برای ما همچنان تازه و التیام‌ناپذیر است.

وی با تاکید بر پیوند ناگسستنی مکتب عاشورا با مقاومت امروز، تصریح کرد: ما این روزها در آستانه چهلمین روز تدفین رهبر شهیدمان قرار داریم؛ شخصیتی که جان خود را در مسیر اعتلای کلمه‌الله و دفاع از مظلومان فدا کرد. داغ این فقدان بزرگ هنوز بر دل‌های امت اسلامی سنگینی می‌کند.

رجایی با اشاره به وظیفه خطیر آحاد مردم در قبال خون شهدای مقاومت خاطرنشان کرد: همان‌طور که رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی فرموده‌اند، ما خونخواهی قائد شهیدمان را به عنوان یک فریضه و رسالت قطعی، تا زمان انتقام سخت و قاطع از قاتلین جنایتکار ایشان ادامه خواهیم داد. بی‌تردید، حضور حماسی، غیورانه و وفادارانه مردم ایران اسلامی در خیابان‌ها و میادین دفاع از ارزش‌ها، برای تحقق این وعده الهی تداوم خواهد داشت و دشمنان بدانند که پرچم مقاومت هرگز بر زمین نخواهد افتاد.