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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۰

مشاور وزیر کشور در گفتگو با مهر مطرح کرد:

ضرورت ثبت خاطرات پدران و مادران شهدا / الگو سازی برای نسل آینده

ضرورت ثبت خاطرات پدران و مادران شهدا / الگو سازی برای نسل آینده

یاسوج- مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران گفت: ثبت و ضبط خاطرات و زندگی شهدا و الگو سازی از چنین ظرفیت هایی ضروری است.

غلامرضا یاوند عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: سبک زندگی و نوع نگاه شهدای والامقام ما به زندگی، تاریخ و انقلاب و خانواده می تواند الگویی برای نسل های آینده باشد.

یاوند عباسی تصریح کرد: والدین شهدا که نزدیک ترین فرد به شهدا هستند، گنجینه بی مثال و بی مانند محسوب می شوند که خاطرات ارزشمند و پند آموزی از  شهدا دارند که افراد دیگر ندارند.

مشاور وزیر کشور افزود: باید کسانیکه دلشان برای انقلاب می تپد و می خواهند با زندگی نورانی شهدا آشنا باشند، تا زمان باقیست باید خاطرات والدین شهدا را ثبت و ضبط کنند.

وی افزود: این خاطرات در آینده می تواند تبدیل به یک منشور و یک گفتمان شود و سایه آن در زندگی همه تاثیری شگرف بر جای بگذارد.

یاوند عباسی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه والدین شهدا اکثرا در سنین کهن سالی هستند، ضرورت پرداختن به این موضوع بیش از پیش احساس می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا یاوند عباسی عصر یکشنبه با حضور در مراسم ترحیم مادر شهید "کریم مرادی محمودآباد" از شهدای دوران دفاع مقدس با خانواده آن مرحوم ابراز همدردی کرد.

کد مطلب 4437022

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