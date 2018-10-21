لندن: روایت سعودی از قتل «خاشقجی» معتبر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دومینیک راب» وزیر امور مرتبط با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت» امروز یکشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: روایت سعودی از قتل «خاشقجی» معتبر نیست و به نظر لندن فعلاً باید به درستی معلوم شود که چه اتفاقی افتاده است.

وزیر برگزیت انگلیس ادامه داد: لندن بر آن است تا در گام آتی واکنش عقلائی را به این موضوع از خود نشان دهد.

این در حالیست که جمعی از نمایندگان پارلمان انگلیس و فعالان سیاسی این کشور ساعاتی پیش گفته‌اند که مقامات عربستان سعودی دخیل در قتل خبرنگار منتقد حکومت آل‌سعود در کنسولگری ریاض در ترکیه، باید تحریم‌ شوند.

این افراد خواستار تحریم‌های مشابهی شدند که «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در قضیه مسمومیت سالزبری و اتهام به روسیه مبنی بر دست داشتن مسکو در مسمومیت یک جاسوس سابق روس‌تبار در خاک انگلیس اعمال کرده بود.

بعد از آنکه عربستان سعودی مرگ خاشقجی در کنسولگری ریاض در آنکارا را تایید کرد، آلمان،‌ فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات عمیق برای یافتن آنچه اتفاق افتاده، شدند.