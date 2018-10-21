۷ فرآورده مشمول برچسب انرژی تحت پوشش استاندارد گلستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل استاندارد گلستان، محمود فرمانی اظهار کرد: تولیدکننده هفت فرآورده مشمول برچسب انرژی تحت پوشش استاندارد گلستان هستند که توسط چهار واحد تولید می شود.
مدیرکل استاندارد گلستان بابیان اینکه نصب برچسب انرژی در استاندارد هر یک از این کالاها ضرورت دارد، تصریح کرد: رده انرژی هر یک از این کالاها در نمونهبرداری و آزمون مطابق استانداردهای مربوط، مشخص میشود و پسازآن، تولیدکنندگان ملزم به نصب برچسب، مطابق با رده تعیینشده انرژی هستند
وی تأکید کرد: این کالاها و برچسب انرژی آن بهطور ادواری مورد بازرسی کارشناسان استاندارد قرار میگیرد و در صورت تغییر رده انرژی، واحد تولیدی ملزم به تغییر و اصلاح رده انرژی اعلامشده در برچسب است.
فرمانی افزود: برچسب مصرف انرژی صفحهای حاوی اطلاعات مربوط به مصرف انرژی تجهیزات انرژی بر است.
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