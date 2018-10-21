اقدام خطرناک جبهه النصره در انتقال گاز کلر و سارین در ادلب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، سانا اعلام کرد: تروریستهای جبهه النصره یک محموله گاز کلر و سارین را از شهرک معره مصرین به منطقه جسرالشغور در استان ادلب سوریه منتقل کردند.

منابع آگاه بیان کردند: یک محموله حاوی مواد شیمیایی بشکه‌های حاوی گاز سارین و کلر با یک کامیون سردخانه دار ویژه حمل و نقل مواد لبنیاتی با نظارت گروه تروریستی کلاه سفیدها و شمار زیادی از اعضای گروه تروریستی حزب ترکستانی از معره مصرین به جسرالشغور منتقل شد.

منابع نزدیک به فرماندهان گروه های تروریستی در استان ادلب اعلام کردند که تروریست های جبهه النصره شمار زیادی از نیروهای خود را در هنگام بارگیری این محموله در مزارع جنوب شهرک معره مصرین مستقر کرده بود.

سانا گزارش داد: دو روز پیش انفجار شدیدی در داخل یکی از کارگاه های گروه‌های تروریستی ویژه ساخته تسلیحات شیمیایی تحت نظارت کارشناسان خارجی از اتباع ترکیه، انگلیس و چچن در شهرک ترمانین در ۱۵ کیلومتری مرزهای ترکیه رخ داد.

در این انفجار ۹ کارشناس خارجی و دو نیروی عضو کلاه سفیدها کشته شدند.