توجه به مضامین و مفاهیم قرآن باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی بعد از ظهر یکشنبه در تجلیل از دانش آموزان منتخب سی و ششمین دوره مسابقات قرآن،عترت و نماز استان قرآن خواندن را موجب برکت و موفقیت در زندگی انسان دانست و افزود: توجه به مضامین و مفاهین این کتاب الهی باید در کنار قرائت مداوم آن مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اذان شعار مهم مسلمانان است و این ندای الهی حقانیت دین مبین اسلام را نشان می دهد افزود: دانش آموزان با فعالیت در حوزه های قرآنی موفقیت خود در همه مراحل زندگی را بیمه می کنند.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه توجه به مفاهیم قرآن کریم تحول آفرین است عنوان کرد: فعالیت های قرآنی و انس با قرآن موفقیت های بسیاری را برای این افراد در سایر مراحل زندگی به ارمغان می آورد؛ موفقیت های دانشمندان بزرگ جهان اسلام اعم از ابن سینا و خواجه نصیر که مدت زمان طولانی را با قرآن و قرآن خوانی طی می کردند، گواهی بر این موضوع هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی ادامه داد: قرائت قرآن و توجه به مفاهبم و مضامین این کتاب آسمانی نگاه افراد به مسائل دنیوی را تغییر می دهد و تأثیر بسزایی در اعتلای روابط و موفقیت های افراد دارد.

وی با بیان اینکه اذان، بیان اعتقادات با صدای بلند است و اقامه نماز با مقدمه اذان در ۵ نوبت حقانیت اسلام را به اثبات می رساند افزود: کتاب های مهم بسیاری پس از قرآن مورد توجه و مطالعه مسلمانان قرار دارد که اعتبار صحیفه سجادیه پس از قرآن بیش از سایر کتاب ها است چراکه این کتاب تنها کتابی است که توسط معصوم گفته و توسط معصوم نیز نوشته شده است.