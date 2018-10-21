قاتل خاموش جان ۵ عضو یک خانواده را در پردیس گرفت

پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر از یک مورد گازگرفتگی در شهرستان پردیس خبر داد و افزود: این حادثه ساعت ۱۶:۵۴ عصر یکشنبه در کوچه « سجاد» واقع در فاز ۴ پردیس به اورژانس اطلاع داده و بلافاصله ٣ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

رئیس اورژانس تهران گفت: متاسفانه پیش از رسیدن آموبولانس ها ۵ نفر در این حادثه جان سپرده بودند.

وی افزود: این ۵ نفر اعضا یک خانواده شامل یک خانم حدود ۳۶ ساله، یک مرد ۷۰ ساله، یک خانم حدود ۶۰ ساله و ۲ کودک ۲قلو حدود یک سال و نیم بودند.

بر اساس این گزارش، علت اولیه این حادثه گازگرفتگی بر اثر تنفس گاز منواکسیدکربن در اثر عدم نصب صحیح وسایل گرمایشی و پکیج و کلاهک دودکش تشخیص داده شده است.