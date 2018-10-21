هیچ واگن بلا استفاده ای در ایستگاه های کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی منش امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: علاوه برقطارهای روزانه برای این ایام ۱۶ قطار فوق العاده در مسیر خرمشهر و ۱۰ قطار فوق العاده در مسیر مشهد خرمشهر به کارگیری شده است.

وی تصریح کرد: این قطار های فوق العاده با ظرفیت در حدود ۱۵ هزار صندلی در خدمت زائرین است.

مدیر کل مسافری راه آهن خاطر نشان کرد: یک دستگاه ریل باس در ایستگاه خرمشهر جهت استفاده عموم برای انتقال زائرین تا مرز ریلی شلمچه در نظر گرفته شده و از دیروز شروع به فعالیت کرده است.

کاظمی منش در خصوص ظرفیت های باقی مانده فروش بلیت برای این ایام نیز گفت: در مسیر تهران خرمشهر تا چهارم آبان ماه و در مسیر مشهد خرمشهر تا ششم آبان ماه برای مسیر رفت و از نهم آبان تا ۱۲ آبان در مسیر خرمشهر تهران و از نهم آبان ماه تا ۱۳ آبان در مسیر خرمشهر به مشهد تمام ظرفیت قطار ها به فروش رسیده است.

وی تصریح کرد: امکان اضافه نمودن هیچ ظرفیتی در خطوط ریلی کشور برای حمل و نقل زائرین در این ایام وجود دارد.