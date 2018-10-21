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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۷

مدیر کل مسافری رجا:

هیچ واگن بلا استفاده ای در ایستگاه های کشور وجود ندارد

هیچ واگن بلا استفاده ای در ایستگاه های کشور وجود ندارد

مدیر کل مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: تمام ظرفیت ها برای حمل مسافرین و زائرین اربعین به کار گرفته شده و هیچ واگن بلا استفاده ای در ایستگاه های سطح کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی منش امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: علاوه برقطارهای روزانه برای این ایام ۱۶ قطار فوق العاده در مسیر خرمشهر و ۱۰ قطار فوق العاده در مسیر مشهد خرمشهر به کارگیری شده است.

وی تصریح کرد: این قطار های فوق العاده با ظرفیت در حدود ۱۵ هزار صندلی در خدمت زائرین است.

مدیر کل مسافری راه آهن خاطر نشان کرد: یک دستگاه ریل باس در ایستگاه خرمشهر جهت استفاده عموم برای انتقال زائرین تا مرز ریلی شلمچه در نظر گرفته شده و از دیروز شروع به فعالیت کرده است.

کاظمی منش در خصوص ظرفیت های باقی مانده فروش بلیت برای این ایام نیز گفت: در مسیر تهران خرمشهر تا چهارم آبان ماه و در مسیر مشهد خرمشهر تا ششم آبان ماه برای مسیر رفت و از نهم آبان تا ۱۲ آبان در مسیر خرمشهر تهران و از نهم  آبان ماه تا ۱۳ آبان در مسیر خرمشهر به مشهد تمام ظرفیت قطار ها به فروش رسیده است.

وی تصریح کرد: امکان اضافه نمودن هیچ ظرفیتی در خطوط ریلی کشور برای حمل و نقل زائرین در این ایام وجود دارد.

کد مطلب 4437168

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