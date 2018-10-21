حضور حوزه هنری استان با ۱۷ عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی، سرپرست حوزه هنری استان با اعلام این خبر گفت: این کتاب ها از سوی مرکز آفرینش های ادبی، دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری، واحد پژوهش و هنرهای تجسمی حوزه هنری، برای شرکت در شانزدهمین نمایشگاه کتاب تبریز عرضه شده است.

سید محمد حسین بلاغی افزود: در بخش شعر، کتاب های « دنیا ایشی» (مجموعه ای از اشعار منتشر نشده ترکی استاد شهریار)، « دوری و دیره ها» (مجموعه ای از اشعار منتشر نشده فارسی استاد شهریار)، « سایه دست شاعر» ( ۲۰ شعر به خط استاد شهریار)، « ده نامه به شهریار»، « آزادی و اتحاد» (نخستین شعر چاپ شده استاد سید محمد حسین شهریار در سال ۱۲۹۹ به انضمام مجله ادب) و « فصلی از آثار منثور» از مجموعه آثاری هستند که با محوریت استاد شهریار به کوشش جمشید علیزاده در این نمایشگاه حضور دارند.

وی ادامه داد: همچنین در این بخش کتاب های « سرود و آبشار» (برگردان چهار شعر از استاد سیدمحمد حسین شهریار به زبان انگلیسی) به کوشش بهروز عزبدفتری، « گزیده اشعار حاج مایل علی اف» ترجمه مهدی نعلبندی، « سینه مده سسلنن سازیم وار منیم» از عاشیق رسول قربانی و « نصف گمشده» مجموعه اشعار محمد شکری فرد در شانزدهمین نمایشگاه کتاب تبریز در غرفه حوزه هنری استان به معرض دید عموم قرار گرفته است.

سرپرست حوزه هنری استان آذربایجان شرقی ادامه داد: در بخش هنرهای تجسمی نیز کتاب های « گمشده»؛ روایت تصویری از جغرافیای دفاع مقدس از صابر قاضی و « سوره مبارکه مائده» به قلم استاد سید محمد حسین شهریاردر نمایشگاه فوق عرضه شده است.

بلاغی خاطر نشان کرد: در بخش ادبیات پایداری نیز کتاب « شش و سی دقیقه»؛ خاطرات امیر سرتیپ خلبان آزاده یوسف سمندریان به قلم میلاد رضازاده و در بخش پژوهش نیز کتابهای « منتشا»؛ ریشه یابی نمایش هایی از فولکلور آذربایجان به قلم سیروس مصطفی و « مجموعه مقالات کنگره بین المللی صراف»، « نگاهی به دریا» (استاد سید محمد حسین شهریار از نگاه بزرگان)؛ به کوشش محمد قضائی، « برگزیده کتابشناسی تحلیلی استاد سید محمد حسین شهریار» به کوشش علیرضا نائمی در شانزدهمین نمایشگاه کتاب تبریز حضور دارند.

گفتنی است، شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز از ۲۸ مهرماه سال جاری به مدت ۷ روز در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود و غرفه حوزه هنری استان در سالن شهریار پذیرای علاقمندان است.