۲۵۷نفر در تصادفات جاده ای سال جاری استان مرکزی جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کهریزی عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون حمل و نقل و سوانح رانندگی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: تلفات حوادث رانندگی جاده ای شش ماهه نخست سال جاری در استان مرکزی نسبت به سال قبل ۱۷ درصد افزایش یافته است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: برمبنای ارزیابی، طی این مدت ۳۷درصد حوادث جاده ای استان در محورهای اصلی، ۱۸درصد در محورهای آزادراهی، ۱۷ درصد در بزرگراه ها و ۲۸ درصد در محورهای فرعی و روستایی رخ داده است.

کهریزی بیان کرد: عمده حوادث جاده ای منجر به تلفات استان مرکزی امسال در آزادراه ساوه - همدان، اراک - قم، ساوه - تهران، محور قدیم ساوه - همدان و محور دلیجان - محلات رخ داده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: ۳۳درصد تلفات حوادث جاده ای امسال استان مرکزی شامل رانندگان خودروها، ۱۲درصد موتورسیکلت سواران و ۱۰ درصد عابران پیاده بوده اند.

وی تصریح کرد: همچنین ۵۸ درصد علل وقوع تصادفات جاده ای استان در مدت مذکور شامل عدم توجه رانندگان به جلو، ۲۰درصد انحراف به چپ، هفت درصد رعایت نکردن حق تقدم و شش درصد تخطی از سرعت مجاز بوده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: عمده ترین انواع حوادث رانندگی این استان در مدت مذکور به ترتیب شامل واژگونی خودرو، برخورد دو وسیله نقلیه، برخورد وسیله نقلیه با موتورسیکلت، برخورد خودرو با عابر پیاده و برخورد وسیله نقلیه با اشیا بوده است.

کهریزی ابراز داشت: عاملان حوادث جاده ای استان مرکزی در این مدت به ترتیب فراوانی شامل خودروهای سواری، کامیون ها، وانت ها، موتورسیکلت ها و اتوبوس ها بوده اند.