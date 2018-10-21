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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۵۵

رئیس پلیس راه استان مرکزی:

۲۵۷نفر در تصادفات جاده ای سال جاری استان مرکزی جان باختند

۲۵۷نفر در تصادفات جاده ای سال جاری استان مرکزی جان باختند

اراک- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: طی شش ماهه نخست سال جاری ۲۵۷نفر در تصادفات جاده ای استان مرکزی جان باخته اند که نسبت به سال گذشته افزایش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کهریزی عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون حمل و نقل و سوانح رانندگی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: تلفات حوادث رانندگی جاده ای شش ماهه نخست سال جاری در استان مرکزی نسبت به سال قبل ۱۷ درصد افزایش یافته است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: برمبنای ارزیابی، طی این مدت ۳۷درصد حوادث جاده ای استان در محورهای اصلی، ۱۸درصد در محورهای آزادراهی، ۱۷ درصد در بزرگراه ها و ۲۸ درصد در محورهای فرعی و روستایی رخ داده است.

کهریزی بیان کرد: عمده حوادث جاده ای منجر به تلفات استان مرکزی امسال در آزادراه ساوه - همدان، اراک - قم، ساوه - تهران، محور قدیم ساوه - همدان و محور دلیجان - محلات رخ داده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: ۳۳درصد تلفات حوادث جاده ای امسال استان مرکزی شامل رانندگان خودروها، ۱۲درصد موتورسیکلت سواران و ۱۰ درصد عابران پیاده بوده اند.

وی تصریح کرد: همچنین ۵۸ درصد علل وقوع تصادفات جاده ای استان در مدت مذکور شامل عدم توجه رانندگان به جلو، ۲۰درصد انحراف به چپ، هفت درصد رعایت نکردن حق تقدم و شش درصد تخطی از سرعت مجاز بوده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: عمده ترین انواع حوادث رانندگی این استان در مدت مذکور به ترتیب شامل واژگونی خودرو، برخورد دو وسیله نقلیه، برخورد وسیله نقلیه با موتورسیکلت، برخورد خودرو با عابر پیاده و برخورد وسیله نقلیه با اشیا بوده است.

کهریزی ابراز داشت: عاملان حوادث جاده ای استان مرکزی در این مدت به ترتیب فراوانی شامل خودروهای سواری، کامیون ها، وانت ها، موتورسیکلت ها و اتوبوس ها بوده اند.

کد مطلب 4437220

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