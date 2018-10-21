ارز زائرین از ساعت ۸ صبح فردا تحویل داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی شامگاه امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین در خصوص روند ثبت نام ارز زائرین گفت: زائرین می توانند از طریق اپلیکیشن بروز شده "بله" و از قسمت های بانک من و ویترین با وارد کردن کد ملی ثبت شده در سامانه سماح نسبت به ثبت نام ارز و دریافت کد اختصاصی اقدام کنند.

وی افزود: زائرین می توانند در داخل اپلیکیشن دو نوع ارز با میزان ۵۰ و ۱۰۰ هزار دینار انتخاب کنند و از طریق همان اپلیکیشن با پرداخت ۴۶۰ هزار تومان برای ۵۰ هزار دینار و ۹۶۰ هزار تومان برای ۱۰۰ هزار دینار از طریق کارت های بانکی عضو شتاب، اقدام و از باجه های تعیین شده در خاک عراق ارز خود را دریافت کنند.

مدیر اجرایی بانک ملیبا اشاره به استقرار مراکز پرداخت ارز اختصاص یافته در سه نقطه مرزی و سه شهر نجف، کربلا و کاظمین گفت: پرداخت ها در ۴۸ نقطه مشتمل بر ۱۹۵ باجه انجام می پذیرد.

محمدی افزود: پیش بینی شده است باجه های مستقر در مرزها به صورت شبانه روزی خدمات رسانی کرده و سایر باجه ها از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۰ فعالیت کنند.

مدیر اجرایی بانک ملی در زمینه تخصیص ارز تصریح کرد: افرادی که ارز ثبت کنند ولی دریافت نکنند مبلغ پرداختی عینا پس از ایام اربعین به حسابشان برگردانده می شود.

وی در خصوص اینکه از طریق یک اپلیکیشن می توان برای چند نفر ثبت نام ارز انجام داد نیز گفت: ملاک برای ثبت نام و دریافت کد اختصاصی کد ملی ثبت شده در سامانه سماح است.

شایان ذکر است باجه های بانک ملی در عراق تنها از طریق کد اخصاصی و اصل گذرنامه نسبت به تحویل ارز اقدام خواهند کرد و زائرین می توانند از طریق وبسایت بانک ملی یا کد دستوری #۴*۷۳۷* و یا از طریق وبسایت های معتبر نسبت به دریافت نسخه به روز رسانی شده اپلیکیشن "بله" اقدام کنند.